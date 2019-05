České hokejisty čeká na MS boj o semifinále, vyzvou Německo

Bratislava - Čeští hokejisté se ve čtvrtek na mistrovství světa v Bratislavě pokusí přerušit sérii čtvrtfinálových porážek z posledních let. Mezi nejlepší kvarteto prošli naposledy na domácím šampionátu v Praze 2015. Zápas s držiteli olympijského stříbra z Pchjongčchangu začne ve 20:15.

Od čtvrtého místa před čtyřmi lety následovala pokaždé prohra hned v úvodu play off. Češi postupně prohráli čtvrtfinálovou bitvu 1:2 na nájezdy s Američany, s Ruskem 0:3 a naposledy v Kodani s USA 2:3. Německo se od senzační čtvrté příčky z roku 2010 dostalo do vyřazovací části třikrát, pokaždé ale hned ve čtvrtfinále ztroskotalo.

Němci mají v současném týmu čtyři posily z NHL a jedenáct stříbrných medailistů z loňských olympijských her. Z nejlepší ligy světa může finský trenér Toni Söderholm počítat s hvězdou Edmontonu Leonem Draisaitlem, dalším útočníkem Dominikem Kahunem z Chicaga, obráncem Korbinianem Holzerem z Anaheimu a brankářem Philippem Grubauerem z Colorada.

V Košicích si Němci vedli velmi dobře. S Kanadou sice schytali debakl 1:8, druhý zámořský tým ale notně potrápili (1:3) a ve zbývajících utkáních neztratili už ani bod. V úterý dokonce porazili Finsko 4:2. Přesto se zdají být papírově nejsnadnější překážkou na cestě do bojů o medaile.

"Už včera jsem řekl, že je jedno, na koho narazíme. Samozřejmě, že Němci vypadají nejschůdněji, ale já si myslím, že i naposledy v zápase s Finama předvedli, co umí. Odehráli velmi dobrý zápas a nebude to nic lehkého," varoval trenér Miloš Říha.

Připustil, že Němci na něho udělali na turnaji dobrý dojem. "Němci, když jim dáte šanci a oni budou tu šanci cítit, budou disciplinovaní a ukáznění. Budou hrát dobře do obrany a čekat na brejkové situace. Ale i oni tam mají chybičky a prostor, kudy se můžeme prosadit," prohlásil Říha.

Nejčerstvější zkušenosti se soupeřem v přímé konfrontaci z dvou utkání Euro Hockey Challenge před měsícem v Karlových Varech se shodným výsledkem 5:4 nepřikládá vůbec význam. "To mužstvo je úplně jiné, i těmi lídry, jež tam mají. Není nic, co bychom si z toho vzali," řekl Říha.

Sestavu, kterou pošle do boje, neprozradil. V brance by ale podle všeho měl být Patrik Bartošák. "O gólmanovi už máme jasno. A jasné je i složení dvou formací. Uvidíme, jak budou vypadat ty ostatní," konstatoval Říha. Na mysli měl elitní útok s centrem Dominikem Simonem a křídly Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem a "plzeňskou" řadu, v níž Jana Kováře doplňují Dominik Kubalík a Milan Gulaš.

Během dnešního tréninku se do cvičení druhé útočné formace z úterního zápasu se Švýcary, kterou tvořili Jakub Vrána, Radek Faksa a Dmitrij Jaškin, zapojoval také Ondřej Palát, jemuž poslední duel herně vyšel. Nabízí se možnost, že sestavou se propadne Vrána. "Vrána možná bude, možná nebude. Ono je jich ale takových víc," nechtěl Říha odkrýt karty.

"Papírově jsou Němci možná trošku slabší a my jsme favoriti, ale nebude náhoda, že byli třetí ve skupině. Mají v týmu velice silná jména. Draisaitl nebo Kahun dovedou zápas rozhodnout sami a strhnout mužstvo. Musíme se na ně maximálně připravit a hrát naši hru, kterou jsme předváděli," zdůraznil Frolík.

Při loňském čtvrtfinále si Američané dali velký pozor na ofenzivní esa české sestavy Davidy Krejčího a Pastrňáka. "Tady je pro nás důležité, že máme vynikající čtyři lajny. Nesázíme jen na jednoho dva hráče. Góly se rozdělují mezi lajnama. V tom je naše síla a soupeř se těžko může zaměřit na jednoho dva hráče nebo na jednu lajnu. Zatím nám to fungovalo," podotkl generální manažer Petr Nedvěd.

Němce považuje za velice těžkého protivníka. "Je to soupeř, se kterým se musí počítat. Časy, kdy Švýcaři a Němci byli jasnými outsidery, jsou pryč. K žádnému podcenění nedojde," ujistil Nedvěd. "Vidíme tu sílu soupeře. Papírově je to z té druhé strany nejslabší soupeř, ale to negarantuje úspěšný výsledek," dodal bývalý skvělý útočník.

Na mistrovství světa se Češi s Německem utkali naposledy v roce 2015 v Praze a zvítězili 4:2.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Vrána.