České hokejistky se chtějí dál posouvat a hrát vyrovnaně s favority

Praha - České hokejistky se po historickém úspěchu v podobě postupu na únorové olympijské hry v Pekingu chtějí nadále výkonnostně posouvat a hrát vyrovnané zápasy i s favority Kanadou, USA či Finskem. Podmínky k přípravě jim má vylepšit i program Národní sportovní agentury, která nachystala podobnou podporu, jaká už existuje pro ženské kolektivní sporty před letní olympiádou v roce 2028 v Los Angeles.

"Je to historický úspěch a chtěl bych holkám ještě jednou poděkovat za naprosto fantastický výkon. Jeden z nejprofesionálnějších, který jsem zažil za třicet let své kariéry jako trenéra. Pod tlakem a velkým očekáváním doma a v roli favorita po čtyřech nepodařených kvalifikacích zvládly tuto úlohu na sto procent," uvedl na tiskové konferenci v Praze trenér týmu Tomáš Pacina.

"Jak řekla krásně (kapitánka) Alena (Mills), konečně jsme se zbavili závislosti na výsledku. Holky se stoprocentně koncentrovaly na dennodenní proces přípravy a tréninků na ledě, na suchu i na mentální přípravu. Vůbec jsme neřešili postup na olympiádu. Nebyl to ani jeden z cílů, co si holky daly na ty dva týdny. Bylo to o inspirování žen v České republice a lidí, kteří se na nás budou dívat v televizi. Bylo to o projevu na ledě, jaký krásný hokej chceme hrát," prohlásil Pacina.

"Byla tam jen ta koncentrace a to se holkám povedlo fantasticky. Dostal jsem jednu esemesku od olympijského vítěze a mistra světa v hokeji a popsal to, že jsme hráli naprosto nesvázaní a uvolnění v ten pravý okamžik, což je ve sportu i v životě strašně těžké dokázat. Zůstane to v mém srdci do smrti a nikdy na to nezapomenu," vrátil se Pacina k úspěšnému kvalifikačnímu turnaji v Chomutově, kde jeho tým porazil Norsko, Polsko a Maďarsko.

Už dnes se podle něj hráčky i realizační tým propojí prostřednictvím zoomu a začnou přípravu na Peking. "Zhodnotíme kvalifikaci a řekneme si, jak to bude probíhat. Máme jeden týden v Turnově a budeme hrát tři zápasy proti Japonkám, které jsou fantastické soupeřky a dobře nás připraví," zmínil Pacina soustředění, které se uskuteční od 13. do 20. prosince.

"Potom se sejdeme 10. ledna na dva týdny. Ještě nevíme, s kým budeme hrát. Pak odlétáme na tři týdny do Pekingu. Chceme se dál posunout. Chápeme, kde jsme byli na (srpnovém) mistrovství světa (v Calgary) a kde jsme teď. Víme, že pokud chceme hrát vyrovnané zápasy a svoji hru s nejlepšími, což je Kanada, Amerika a Finsko, tak se musíme nadále posouvat," uvedl Pacina.

Investice Českého hokeje do ženských reprezentací se stále zvyšují. Zatímco v roce 2012 tvořily 3,7 milionu korun, o pět let později to bylo 11,2 milionu a pro letošek se počítá s částkou 23,3 milionu korun. Na podpoře ženského sportu pracuje aktivně i NSA.

"Před několika měsíci jsem přišel s myšlenkou financovat více ženské kolektivní sporty, protože se to prostě vyplatí. Nůžky v porovnání s mužským sportem jsou rozevřené až příliš. Přišli jsme jako Národní sportovní agentura s úplně novým programem, který se zaměřil na ženské kolektivní sporty na letních olympijských hrách 2028. Zároveň už jsem byl v kontaktu s Českým svazem ledního hokeje s projektem na olympijský cyklus 2022 - 2026 pro ženské kolektivní sporty na zimní olympiádu," uvedl šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser.

"Nemá na to vliv tento skvělý úspěch, připravovali jsme to už několik měsíců předem. Doufejme, že prostředky zajistí, aby mohly hokejistky pomýšlet nejen na olympijských hrách v roce 2026, ale i na mistrovství světa na nejvyšší příčky," řekl Neusser, bývalý kouč reprezentace pozemních hokejistek.

"Chtěl bych poděkovat Národní sportovní agentuře, že podniká aktivní kroky k podpoře ženského kolektivního sportu. Navazuje na akční plán, který byl vytvořen ke koncepci sportu, kde se mluví o podpoře genderové vyrovnanosti," prohlásil poradce generálního sekretáře Českého hokeje Milan Hnilička, Neusserův předchůdce v roli šéfa NSA.

Podle Hniličky jde o dobrý signál pro další možný posun. "Jsem rád, že se k tomu NSA přihlásila a vznikne i program, který by mohl kopírovat podporu letních kolektivních sportů žen. Je to pro nás obrovským příslibem k tomu, aby se ženský tým mohl nejen účastnit olympijských her, ale myslet na nich i na dílčí úspěchy," dodal olympijský vítěz z Nagana z roku 1998.