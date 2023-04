České hokejistky porazily na MS Švýcarsko 5:2, ve čtvrtfinále je čeká Finsko

Brampton (Kanada) - České hokejistky porazily na mistrovství světa v kanadském Bramptonu Švýcarsko 5:2, obsadily třetí místo ve skupině A a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Finskem. Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové rozhodly reprízu zápasu o bronz z loňského šampionátu v první třetině, ve které si vypracovaly tříbrankové vedení.

Češkám se ideálně vydařil vstup do zápasu, již po 52 sekundách hry se prosadila šestnáctiletá Šapovalivová. "Byl to šílený gól. Spadla jsem, vstala, jela k brance. Dostala jsem přihrávku, musela jsem rychle vystřelit a puk nějak prošel do branky. Ani nevím, jak jsem ten gól dala," usmívala se po utkání Šapovalivová v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace.

Další gól mohly přidat Plosová, Vanišová nebo Mrázová, švýcarskou brankářku Maurerovou ale překonat nedokázaly.

Za svou aktivitu byl český tým odměněný ve 14. minutě, kdy si jedna ze Švýcarek nešťastně srazila do branky střelu Pejzlové. Rozhodčí však gól uznaly až po kontrole u videa, neboť řešily postavení Vanišové v brankovišti.

Vydařenou první třetinu poté zakončila trefa kapitánky Mills, která se do sestavy vrátila po jednozápasovém trestu. Zatímco Maurerová v úvodní dvacetiminutovce čelila 14 střelám, Škodová si připsala jediný zákrok při šanci Müllerové.

"Dařilo se nám držet puk. Máme v týmu hodně šikovných holek a je skvělé vidět, že se nebojíme držet puk, kombinovat a přihrávat si z hokejky na hokejku," řekla k vydařenému závěru první části Mrázová. Češky totiž hned několikrát zavřely soupeřky v obranném pásmu a navíc se jim při tlaku dařilo i postupně střídat.

Do druhé třetiny ale vstoupily Švýcarky mnohem lépe a i zásluhou první přesilové hry mohly snížit. Škodová ale držela čisté konto. Přesilové hry si následně zahrály i Češky, dlouho ale potvrzovaly, proč jsou v této herní činnosti nejhorší na turnaji. Nakonec ale jednu početní výhodu využily, v čase 39:08 se po samostatné akci prosadila Hymlárová.

Na druhou stranu jsou ale Češky nejlepší při hře v oslabení, ve kterém na MS ještě neinkasovaly. Gól nedostaly ani od Kanady, nebo USA. "Myslím si, že jsme opravdu disciplinované a soustředíme se na správné věci. Kdokoliv zblokuje střelu, je na střídačce oceněný, takže získává energii na další střídání. Víme, že jsme v tom dobré," uvedla Mrázová.

Po 29 sekundách třetí části se podařilo Švýcarkám snížit, když přečíslení dvě na jednu zakončila přesnou střelou kapitánka Stalderová. Češky ale rychle odpověděly a v čase 42:04 se po ideální přihrávce Plosové prosadila Pištěková, která překonala střídající švýcarskou brankářku Spiesovou.

V další české přesilovce mohla přidat šestý gól Hymlárová, ale v koncovce neuspěla. V polovině závěrečné třetiny tak mohla po zaváhání Škodové snížit opět na rozdíl tří branek pohotově dorážející Müllerová. I přes několik šancí na obou stranách další gól již nepadl. Češky si tak připsaly druhou výhru na turnaji a ve čtvrtfinále se stejně jako před rokem utkají s Finskem. Švýcarky čeká zápas s Japonskem.

"Jsme nadšené z toho, že si zahrajeme proti Finsku. Bude to opravdu dobrý zápas, jako vždy proti nim. Takové zápasy chceme hrát," řekla Mrázová. Na loňském šampionátu Češky severského soupeře porazily 2:1 v prodloužení.

Utkání skupiny A MS hokejistek v Bramptonu:

Česko - Švýcarsko 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Šapovalivová (Mlýnková), 14. Pejzlová (Čajanová, Vanišová), 19. Mills (Pejšová, Lásková), 40. Hymlárová (Neubauerová, Lásková), 43. Pištěková (Plosová, Mills) - 41. Stalderová (Enzlerová, Christenová), 51. Müllerová (Stalderová, Enzlerová). Rozhodčí: Cookeová (USA), Haacková (Něm.) - Chartrandová, Zachová (obě Kan.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 1119.

Konečná tabulka sk. A:

1. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11 2. USA 4 3 0 1 0 25:8 10 3. Česko 4 1 1 0 2 10:14 5 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 7:21 3 5. Japonsko 4 0 0 1 2 5:18 1

Konečná tabulka sk. B:

1. Finsko 4 4 0 0 0 26:3 12 2. Německo 4 3 0 0 1 11:6 9 3. Švédsko 4 2 0 0 2 18:14 6 4. Maďarsko 4 1 0 0 3 7:15 3 5. Francie 4 0 0 0 4 5:29 0

Složení čtvrtfinálových dvojic: Kanada - Švédsko, USA - Německo, Česko - Finsko, Švýcarsko - Japonsko.

Program čtvrtfinále: Čtvrtek 13. dubna: 16:00 Česko - Finsko. 19:30 USA - Německo. 23:00 Kanada - Švédsko. Pátek 14. dubna: 2:30 Švýcarsko - Japonsko.