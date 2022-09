České hokejistky porazily na MS Švýcarsko 4:2 a mají historický bronz

Herning (Dánsko) - České hokejistky porazily v zápase o 3. místo na mistrovství světa Švýcarsko 4:2 a poprvé v historii získaly na vrcholné akci medaili. Dvěma góly se na dnešním bronzu v dánském Herningu podílela útočnice Natálie Mlýnková.

Dosavadním českým maximem na MS bylo šesté místo, až do letoška hokejistky nikdy nedokázaly postoupit přes čtvrtfinále. V Dánsku ale v boji o semifinále přehrály v prodloužení Finsko, následně sice utrpěly debakl s vysoce favorizovaným týmem USA, ale závěrečné utkání dokázaly svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové vyhrát a zapsaly se do historie.

"Ve třetí třetině jsme se dostaly po tlak. Švýcarky mají výborný tým a my jsme musely tvrdě pracovat, abychom se jim vyrovnaly. Máme ale skvělou brankářku, což je základ. Víme, kdo jsme a jak máme hrát. Jsem na celý tým hrdá, jak celý turnaj zvládl," uvedla MacLeodová pro web Mezinárodní hokejové federace.

Češky byly lepším týmem od začátku. Do vedení se dostaly v 8. minutě, kdy v přesilovce Kateřina Mrázová nabila Mlýnkové, která tvrdou střelou bez přípravy otevřela skóre. Ve 12. minutě při vyloučení Michaely Pejzové soupeřky vyrovnaly. Kláru Peslarovou z pravého kruhu první střelou Švýcarek na branku v zápase překonala Alina Martiová.

Ještě v první třetině se Češky dostaly zpět do vedení. V 16. minutě Dominika Lásková z hloubi obranného pásma vyslala dlouhou přihrávkou, jež prošla mezi dvěma Švýcarkami, do sóla Danielu Pejšovou. Česká obránkyně forhendovou kličkou překonala Andreu Brändliovou a připsala si pátý gól na turnaji.

"Věděly jsme, že pokud dáme gól po jejich vyrovnání, tak to přinese pohodu. Uklidnily jsme se a hrálo se nám líp. Samozřejmě třetí třetina byla hlavně nervózní, přeci jen, hrály jsme to poprvé a myslím, že jsme hrály jedna za druhou. Ten týmový duch byl obrovský a jsem ráda, že nám to nakonec cinklo," radovala se Dominika Lásková v rozhovoru pro hokej.cz.

Další krok k zisku medaile udělaly Češky v úvodu druhé třetiny. Ve 23. minutě se Vendula Přibylová dostala po střele Noemi Neubauerové k puku, přikopla si ho mimo dosah švýcarské brankářky a uklidila k pravé tyči. Ve 30. minutě si Mlýnková najela mezi kruhy a druhým gólem v utkání a šestým na MS zvýšila na 4:1.

Jednadvacetiletá útočnice mohla v 52. minutě duel definitivně rozhodnout, v oslabení ale svůj brejk nedokázala dotáhnout do gólové koncovky. I díky tomu se podařilo Švýcarkám zápas zdramatizovat. V pokračující přesilovce snížila na 2:4 Vallariová.

Švýcarky, které získaly na MS bronz jen jednou v historii, se následně tlačily za dalším gólem. Více než dvě minuty před koncem se rozhodly k risku bez brankářky, snížit se jim ale nepodařilo, i když jejich převaha byla ještě umocněna vyloučením české kapitánky Mills. "Je to nepopsatelný pocit… Já už nemám ani hlasivky. Ale za tohle za to stojí," radovala se Lásková s medailí na krku.

Utkání o 3. místo:

Česko - Švýcarsko 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Mlýnková (Mrázová, Tejralová), 16. Pejšová (Lásková), 23. Přibylová (Neubauerová, Peslarová), 30. Mlýnková (Mrázová) - 12. Martiová (Christenová, Leemannová), 50. Vallarioová (Rüeggová, Stalderová). Rozhodčí: Lieffersová (Kan.), Hillerová - Cameronová (obě USA), Hammarová (Švéd.). Vyloučení: 7:6. Využití: 1:2. Diváci: 1294.

Sestava Česka: Peslarová - Lásková, Pejšová, Horálková, Tejralová, Radová, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová - Pejzlová, Hymlárová, Křížová - Neubauerová, Přibylová, Mills - Pátková, Sarnovská, Erbanová. Trenérka: Carla MacLeodová.