České hokejistky porazily Finsko 2:1 a jsou opět v semifinále MS

Brampton (Kanada) - České hokejistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa v kanadském Bramptonu 2:1 Finsko a stejně jako před rokem, kdy získaly poprvé v historii bronzové medaile, postoupily do semifinále.

"Je to úžasný pocit. Finsko je velmi těžký soupeř," radovala se Mlýnková po utkání. "Musíme je ocenit, jsou opravdu rychlé. Skutečnost, že jsme je mohly porazit a dokázat, že loni to nebylo jen překvapení, pro nás hodně znamená a dodává nám to sebevědomí. A když hraješ sebevědomě, je to mnohem zábavnější," podotkla jedenadvacetiletá útočnice na webu Mezinárodní hokejové federace.

Oba týmy se totiž ve stejné fázi MS utkaly potřetí za sebou. V roce 2021 vyhrály Finky 1:0, loni uspěly Češi po gólu Anety Tejralové 2:1 v prodloužení.

Dnes začal duel lépe pro Češky, které si vytvořily převahu a díky první přesilové hře měli z pohledu střeleckých pokusů navrch. Gólmanku Keisalaovou ale překonat nedokázaly.

Finky postupně srovnaly krok a ve 12. minutě mohla otevřít skóre Yrjänenová, Škodovou v české brance ale nepřekonala. V 16. minutě ale již Seveřanky vedly, když se prosadila zakončením mezi betony Škodové pohotová Vainikkaová.

Severské hráčky měly následně i další šance, na přelomu první a druhé třetiny si zahrály i dvě přesilové hry, obětavě hrající Češky ale překonat nedokázaly. Ve 26. minutě byla vyloučená Savolainenová a Mlýnková po rychlém vyjetí zpoza branky vyrovnala.

"Byly jsme v přesilovce a v rohu byl souboj dvě na dvě. Vždy tam chcete mít více lidí, takže jsem tam šla a najednou byl puk v brance. Jen jsem se snažila překvapit a najít mezeru mezi hokejkami a vyšlo to," řekla Mlýnková.

O 49 sekund později navíc český tým vedl, když Tejralová nabila na modrou čáru Mrázové, která se trefila přesně k tyči.

Další početní výhodu ale Češky nevyužily a ve třetí třetině v sérii oslabení bránily těsný náskok. Při prvním vyloučením Láskové ještě zahrozila z brejku Mlýnková, po zbytečných faulech Křížové a Neubauerové v útočném pásmu byla Škodová v ohni střel. Nejblíže vyrovnání byla Liikalaová, která trefila tyč. Tři minuty před koncem utkání se Finky odhodlaly k power play, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Tlak navíc ukončil v čase 59:29 faul Rantalaové.

"Velká pochvala pro Blanku (Škodovou). Dnes to zavřela a my jsme to potřebovaly. Celých 60 minut byla klidná a nám to hodně pomohlo. Několikrát už jsme si myslela, že puk jde do branky, a najednou to Blanka nějak zastavila. Máme velké štěstí, že ji tady máme," ocenila Mlýnková výkon Škodové, která zatím na MS skvěle zastupuje zraněnou reprezentační jedničku z minulých sezon Kláru Peslarovou.

Češky tak stejně jako před rokem porazily Finky ve čtvrtfinále, postoupily do bojů o medaile a zajistily si i pro příští MS start v elitní skupině A. Semifinále je čeká v sobotu.

Česko - Finsko 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Mlýnková (Křízová, Mrázová), 28. Mrázová (Tejralová, Čajanová) - 16. Vainikkaová (Tulusová, Laitinenová). Rozhodčí: Rapinová (USA), Lieffersová - Toddová (obě Kan.), Hammarová (Švéd.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 1034.

Sestava ČR: Škodová - Lásková, Pejšová, Čajanová, Tejralová, Trnková, Jandusíková - Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová - Vanišová, Pejzlová, Křízová - Neubauerová, Přibylová, Hymlárová - Plosová, Mills, Pištěková - Pátková. Trenérka: Carla MacLeodová.