Espoo (Finsko) - České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále mistrovství světa domácím Finkám 1:3, přesto vyrovnaly konečným šestým místem historicky nejlepší výsledek. Tým kouče Petra Nováka sice vedl od 22. minuty díky brance Natálie Mlýnkové, ale ještě ve druhé třetině otočily stav Michelle Karvinenová a Susanna Tapaniová, výsledek dovršila Jenni Hiirikoskiová.

Český celek prožil skvělý turnaj v novém formátu s deseti týmy. Díky rozšíření z osmi účastníků se Češky i přes poslední osmé místo z minulého šampionátu v roce 2017 udržely mezi elitou, kde nyní při čtvrté účasti vyrovnaly nejlepší výsledek z roku 2016.

"Byl to celkově těžký zápas. Po většinu času nás přebruslovaly, my jsme se jenom snažily držet taktiku, najít jejich chyby a potrestat je. Těžko se to hodnotí," řekla sedmnáctiletá Mlýnková serveru hokej.cz. "Myslím si, že bylo super, že vstřelily první gól. Začaly jsme si i víc věřit, ale Finky nám pak bohužel daly dva góly, pak daly i třetí a bylo rozhodnuto."

Po bezbrankové úvodní třetině, v které hrozila především domácí Karvinenová, se na začátku druhého dějství radoval z vedení Novákův výběr. Mlýnková se z levé strany natlačila před brankářku Nooru Rätyovou a blafákem do bekhendu otevřela skóre.

Finky odpověděly ve 28. minutě při vyloučení Martiny Zedníkové, při kterém se po individuální akci prosadila Karvinenová a z pozice mezi kruhy překonala Kláru Peslarovou. Při trestu Tapaniové mohla ve 34. minutě vyrovnat Denisa Křížová, ale trefila tyč.

Za tři minuty předvedla další podařenou akci Karvinenová, která následně nabídla puk před odkrytou branku Tapaniové a Finky se dostaly do vedení. Výhru favoritek pojistila v 51. minutě při trestu Daniely Pejšové Hiirikoskiová.

Češky tak po suverénním působení ve výkonnostně horší skupině B, kterou prošly se čtyřmi výhrami bez ztráty bodu, ztroskotaly na třetím celku skupiny A. Finky čeká v sobotním semifinále Kanada a v druhém souboji se utkají obhájkyně titulu Spojené státy americké s Ruskem.

Čtvrtfinále:

Finsko - ČR 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Karvinenová (Hiirikoskiová), 36. Tapaniová (Karvinenová), 51. Hiirikoskiová (Karvinenová) - 22. Mlýnková (Mills, Hymlárová). Rozhodčí: Huntleyová (USA), Senuková (Kan.) - Spresserová (USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 3290.

Další výsledky čtvrtfinále: USA - Japonsko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), Kanada - Německo 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), Rusko - Švýcarsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).