České hokejistky chtějí ve čtvrtfinále MS zúčtovat s Finkami

Calgary - České hokejistky mají po více než dvou letech příležitost zúčtovat na mistrovství světa s Finkami. Právě ve čtvrtfinále, které je čeká v Calgary ze soboty na neděli (4:30 SELČ), vypadly se stejnými soupeřkami v dubnu 2019 po výsledku 1:3. Trenér Tomáš Pacina věří, že tým má šanci uspět, sám si právě Finky na úvod play off přál.

Češky zatím v kanadské provincii Alberta uspěly ve všech čtyřech utkáních, vyhrály skupinu a díky tomu se vyhnuly zámořským favoritům Kanadě a USA. S Finkami budou usilovat o historicky první postup do semifinále.

"Těšíme se moc. Budeme hrát proti jednomu z nejlepších mužstev na světě, jde o úřadující vicemistryně světa a podle nás měly právě Finky tehdy vyhrát, když jim nebyl ve finále uznaný rozhodující gól," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři Pacina.

Přiznal, že si právě Seveřanky do čtvrtfinále přál. "Věděl jsem ale, že bude neuvěřitelně těžké dostat Finsko, protože to v podstatě znamenalo, že musíme tu skupinu vyhrát. I když jsme na papíře byli v těch zápasech jako favorité, soupeře jsme měli velice těžké. V ženském hokeji už to není tak, že se proti některým soupeřům vyhrává lehce," zdůraznil Pacina.

"Lepšili jsme se zápas od zápasu a věřím, že jsme dobře mentálně připravení. Ten poslední zápas proti Německu (2:0) byl asi po všech stránkách nejkompletnější. Je i pro mě osobně poctou být trenérem toho týmu holek, z nichž každá je velká osobnost, ale ty osobnosti se sloučily v jeden tým," pochvaloval si Pacina.

"Přál jsem si Finky i proto, že si myslím, že máme šanci je porazit, i když to bude hodně obtížné. Ale ta šance tam je. Myslím, že na to máme mužstvo. Už tehdy před dvěma lety vyhrál ten tým skupinu a pak prohrál s Finskem. Teď máme možnost prožít ten samý příběh, ale chceme ho zažít s jiným koncem," řekl Pacina.

"Amerika i Kanada jsou samozřejmě soupeři, které jsme si pro čtvrtfinále nepřáli, i když je to do jisté míry trochu jedno. Taky si těžko vyberete, když by proti vám měl stát v tenise Roger Federer, Rafael Nadal nebo Novak Djokovič," dodal s úsměvem Pacina.

"Z mého pohledu jsou ty naděje na postup obrovské. Máme dobrý systém a zároveň každá holka, která tady je, tak tomu týmu něco přináší. Ta skupina těch holek je navíc velmi silná. Hrozně se na ten zápas těším. I z toho důvodu, že vím, že se ten český hokej posunul zase o krok dál a pořád se zlepšujeme. I proto vidím naše šance jako velké," uvedla Alena Mills.

"Jak jsme v minulosti hráli s Finkama, tak ten rozdíl v porovnání s tím posledním šampionátem v roce 2019 je, že teď tu máme čtyři vyrovnané lajny. Myslím, že jsme připravené i dobře takticky. Finky budou hrát hodně rychlý hokej, my budeme chtít hrát agresivně, abychom je nenechaly rozjet. Když se nám to podaří, máme určitě velkou šanci," věřila Kateřina Mrázová.

V dalších utkáních vyřazovacích bojů se utkají Rusko se Švýcarskem, obhájkyně zlata Američanky vyzvou Japonky a domácí Kanaďanky nastoupí proti Němkám.