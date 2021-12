České házenkářky zkusí na úvod MS zaskočit Německo

Llíria (Španělsko) - České házenkářky vstoupí čtvrtečním zápasem proti Německu do mistrovství světa ve Španělsku. Národní tým je před utkáním velkým outsiderem, trenér Jan Bašný ale věří, že jeho svěřenkyně mají na to, aby na úvod základní skupiny E favorita zaskočily a bodovaly.

Dalšími dvěma českými soupeři v čistě evropské základní skupině budou v sobotu Maďarsko a v pondělí Slovensko. Na světovém šampionátu poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fázi postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Češkám se proti Německu dlouhodobě nedaří. V roce 2018 s ním prohrály na evropském šampionátu 28:30, před osmi lety mu na mistrovství světa podlehly 32:37. "Hrají klasickou silovou a rychlou házenou. Velice tvrdá, aktivní a agresivní obrana. Tím dostávají soupeřův útok pod tlak, získávají z toho míče a hodně chodí do rychlých útoků a přechodů. Dobré zakončování křídel. V postupném útoku mají na levé straně dobré střelecké spojky z dálky, na pravé straně mají jednu střeleckou a jednu technickou spojkovou hráčku," řekl Bašný.

"Všechno jsou to hráčky ze špičkových německých a evropských klubů. Těžko se hledají nějaké slabiny. Ale naše hráčky jsou velice pozitivně naladěné a namotivované. Věří tomu, že ten první zápas nám vyjde. Že zahrajeme dobře a pokusíme se uhrát pozitivní výsledek. Hráčky znají soupeřovy kvality, ale rozhodně se před protivníkem neskládají," doplnil trenér.

Na minulém mistrovství světa skončily Němky osmé, poslední medaili získaly v roce 2007, kdy vybojovaly bronz. Na loňském evropském šampionátu obsadily sedmé místo a na letošních olympijských hrách stejně jako český celek nestartovaly.

"Němky dlouhodobě ukazují, že jsou hodně silné. Pravidelně se účastní mistrovství světa a Evropy. Mají výborná křídla, výbornou hru s pivotem a zároveň silné spojky, které se vyznačují kvalitní střelbou z dálky," řekla křídelnice Dominika Zachová, která hraje za německý Thüringer HC. V bundeslize působí ještě spojka Kamila Kordovská a další křídelnice Veronika Malá.

"Do zápasu musíme jít s tím, že můžeme vyhrát a překvapit. Myslím, že nám vždy víc seděla role menšího outsidera než favorita, který má něco potvrzovat. Nemáme se čeho bát. Zároveň do zápasu jdeme s respektem k soupeři a víme, že Němky jsou výborný tým," dodala Zachová.

Český tým dorazil v úterý do Španělska až pozdě večer a do hotelu se dostal po půlnoci. Celá výprava prošla s negativním výsledkem testy na koronavirus, další odběry pořadatelé naplánovali po základní skupině. Na šampionátu mohou startovat pouze očkované hráčky.

Čtvrteční zápas začne v 18:00. Češky odehrají celou skupinu ve městě Llíria poblíž Valencie. Tamní hala má kapacitu 4200 míst a do hlediště mohou fanoušci.

Na minulém světovém šampionátu předloni český tým chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.