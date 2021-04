České házenkářky vyhrály ve Švýcarsku a postoupily na mistrovství světa

Ilustrační foto - Úvodní utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa házenkářek ČR - Švýcarsko, 17. dubna 2021 v Zubří na Vsetínsku. Hráčky Švýcarska po remíze.

Gümlingen (Švýcarsko) - České házenkářky postoupily na prosincové mistrovství světa ve Španělsku. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného potvrdily v play off kvalifikace proti Švýcarsku roli jasných favoritek a v dnešní venkovní odvetě zvítězily s přehledem 28:22. Nejlepší reprezentační utkání v kariéře odehrála kanonýrka Markéta Jeřábková, která se blýskla 15 brankami. Úvodní zápas v sobotu v Zubří skončil nerozhodně 27:27.

Češky se představí na mistrovství světa po čtyřech letech, předloni na závěrečném turnaji chyběly. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii.

Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku. Celkově nynější kouč, který vede český celek od léta 2010, dovedl své svěřenkyně už na sedmou velkou akci.

"Myslím, že holkám spadl kámen ze srdce. Neměli jsme to po prvním zápase dobře rozehrané. Je to hodně radostný postup a ještě bude. Na hotelu se možná budou divit," řekl v nahrávce pro média od českého svazu Bašný.

Českému týmu oproti prvnímu utkání v Zubří ze zdravotních důvodů chyběla křídelnice Mika a především brankářka Kudláčková. Gólmanka, která za reprezentaci v posledních měsících nastupovala místo zraněné jedničky Satrapové, měla falešně pozitivní test na koronavirus, ale navzdory negativnímu kontrolnímu odběru už do Švýcarska odcestovat nemohla. Mezi tyčemi ji nahradila Mučková.

Do haly v Gümligenu u města Bern mohlo při dodržení opatření proti koronaviru několik desítek fanoušků. Švýcarky, které ještě nikdy nestartovaly na mistrovství světa ani Evropy, podobně jako v Zubří začaly lépe a rychle vedly 3:0. Český tým se však rychle probral a ve 12. minutě srovnala Jeřábková.

Druhou část úvodního dějství zvládl hostující favorit výborně. Řadou zákroků proti vyloženým šancím se blýskla brankářka Mučková a v útoku pak zářila Jeřábková. Pětadvacetiletá spojka tři sekundy před přestávkou zakončila povedenou kombinaci a poslala Češky do poločasového vedení 14:11.

"Situace se po prvním zápase trochu změnila. Celý tým věděl, že má trochu nůž na krku. To je situace, při které hrajeme líp. Naopak když Švýcarky přijely k nám, neměly co ztratit, mohly jen získat. A tady už věřily, že jsou skoro na mistrovství, že už to stačí uhrát jako u nás. Situace pro ně byla trochu jiná," uvedl český trenér.

Po změně stran už Bašného svěřenkyně většinu času dominovaly. Po 10 minutách zvýšila Jeřábková už na 19:12 a zdálo se, že je definitivně jasno. Švýcarky se ještě pokusily utkání zdramatizovat a po sérii tří branek snížily na 17:21. Více se však už dotáhnout nedokázaly.

Mezi českými tyčemi se znovu několikrát blýskla Mučková a další branky přidala nezastavitelná Jeřábková. Opora národního týmu ve druhé půli skórovala osmkrát a o čtyři góly vylepšila své dosavadní reprezentační maximum z roku 2017, kdy proti Rakousku zaznamenala 11 branek.

"V prvním zápase hrála výborně Hrbina (Hrbková) a Kamča (Kordovská). Teď to zase držel někdo jiný. Je fakt, že Hanka Mučková nás podržela. Je důležité, že jsme měli v bráně více zásahů než v minulém zápase," dodal Bašný.

Švýcarsko - ČR 22:28 (11:14)

Sestava a branky ČR: Mučková, Bezpalcová - Jeřábková 15, Kovářová 4, Kordovská 3, Knedlíková a Konečná obě 2, Hrbková a Kvášová obě 1, Maňáková, Hurychová, Tichá, Marčíková, Stříšková, Zachová, Malá.

Nejvíce branek Švýcarska: Kährová 5, Hessová a Freyová obě 4. Rozhodčí: Merzová, Kuttlerová (obě Něm.). Sedmimetrové hody: 2/2 - 6/5. Vyloučení 4:3. První zápas: 27:27, postoupila ČR.