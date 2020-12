České házenkářky vstoupí do Eura zápasem proti Švédsku

Herning (Dánsko) - České házenkářky vstoupí čtvrtečním zápasem se Švédskem do mistrovství Evropy. Reprezentantky budou v Dánsku stejně jako ve zbylých dvou utkáních základní skupiny B s Ruskem a Španělskem jasným outsiderem, trenér Jan Bašný je ale přesvědčen, že jeho tým může Seveřanky porazit.

Do další fáze šampionátu, v níž vzniknou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první tři týmy. Český celek startuje na Euru potřetí za sebou, na posledním turnaji před dvěma lety obsadil 15. místo.

"Těžko se dá určit, proti komu je lepší hrát na začátku. Kvality soupeřů jsou vysoké a momentální kvality týmů se dají těžko určit. Každopádně šance porazit některého z těch tří soupeřů určitě je. Chceme se dostat se do druhého kola, to je náš základní cíl. Určitě nechceme po základní skupině odjet domů," řekl při on-line tiskové konferenci Bašný.

Jeho tým se na šampionát dostal poté, co se kvůli koronaviru nedohrála kvalifikace a evropská federace EHF na turnaj vyslala stejné země jako před dvěma lety. Na Švédsko měly reprezentantky narazit už v kvalifikaci, oba duely ale byly zrušeny.

"Se soupeřem jsme měli hrát dvojzápas v březnu. Připravovali jsme se na něj a tehdy jsem říkal, že věřím, že jeden z těch zápasů vyhrajeme. Jsem o tom přesvědčen i teď, že je to soupeř, se kterým se můžeme poměřit. I když historicky to tak nevypadá," řekl Bašný.

V posledním vzájemném duelu na mistrovství světa v roce 2017 zvítězily Švédky 36:32. Seveřanky uspěly i ve dvou zápasech kvalifikace o Euro 2012 a český tým porazily následně i na samotném šampionátu.

"Mockrát jsme s nimi nevyhráli - nikdy. Většinou jsme se nimi prohráli o dost, ale je to tým, který je v přestavbě. Má od léta nového kouče, chybí jim některé hráčky. Když máte nového trenéra, který tomu chce dát nějakou novou koncepci a má na to dva tři zápasy a 10 dnů, není to úplně ideální," poznamenal Bašný.

"Myslím, že ta naše šance tam je. Když se podíváte na naše vzájemné zápasy za posledních 10 let, řeknete si, že jsem blázen, nebo že to tak není, že žádnou šanci nemáme. Ale když jsem řekl v březnu, že je můžeme porazit, říkám to i teď," dodal Bašný, který na šampionátu bude postrádat z nejrůznějších důvodů několik opor v čele s brankářskou jedničkou Lucií Satrapovou či kapitánkou Ivetou Korešovou.

Švédským maximem na mistrovství Evropy je stříbro z roku 2010, předloni Seveřanky obsadily šestou pozici. "Švédky jsou asi nejhratelnější. Před sezonou vyměnily trenéra, proto to pro ně možná bude pořád ještě nové. Osobně se na to velmi těším," uvedla brankářka Petra Kudláčková, která chytá ve švédském Kristianstadu.

Češky kvůli koronavirové pandemii rok nehrály zápas a k soutěžnímu utkání naposledy nastoupily vloni na konci září. "To je trochu limitující, ale věřím, že to nebude rozhodující faktor. Jsme natěšené, vletíme do toho ze všech sil," uvedla křídelní hráčka Veronika Malá.

Vinou koronaviru na poslední chvíli odstoupilo Norsko ze spolupořadatelství turnaje a šampionát bude hostit jen Dánsko. "Česká" skupina se kvůli covidu-19 přesunula z Frederikshavnu do Herningu.

Zápas se Švédskem začne ve čtvrtek ve 20:30 SEČ. Všechny zápasy na šampionátu se kvůli opatřením proti covidu-19 budou hrát bez diváků.