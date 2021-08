České házenkářky si na MS zahrají se Slovenskem, Německem a Maďarskem

Castelló (Španělsko) - České házenkářky si na prosincovém mistrovství světa ve Španělsku zahrají s bývalým federálním partnerem Slovenskem. Dalšími dvěma soupeři reprezentačního výběru v čistě evropské základní skupině E budou Německo a Maďarsko. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti šampionátu.

Na mistrovství světa bude poprvé v historii startovat 32 týmů. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného postoupily na šampionát poté, co v dubnovém play off vyřadily Švýcarsko. Los rozdělil účastníky do osmi čtyřčlenných skupin, do další fázi turnaje postoupí vždy tři nejlepší celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách a následovat budou vyřazovací boje. Šampionát se uskuteční ve Španělsku od 2. do 19. prosince, zlato obhajuje Nizozemsko.

Český tým figuroval před losem ve třetím výkonnostním koši. Z toho čtvrtého dostal Slovenky, které na šampionátu budou stejně jako Polky startovat díky divoké kartě. Výběr bývalého federálního partnera si v samostatné historii zahraje na mistrovství světa teprve podruhé, před 26 lety skončil na turnaji dvanáctý. Na stejné umístění Slovenky dosáhly i při své poslední účasti na velké akci na Euru v roce 2014.

S Maďarkami si český celek zahrál při svém předchozím startu na světovém šampionátu v roce 2017 a ve vyrovnaném zápase podlehl o gól 29:30. Na mistrovství Evropy o rok dříve naopak Bašného svěřenkyně ve vzájemném duelu nečekaně zvítězily 27:22. Maďarky skončily sedmé na nedávných olympijských hrách.

Z prvního koše dostal český tým papírově nepřijatelnějšího soupeře Německo. S ním reprezentantky prohrály 28:30 na evropském šampionátu před třemi lety. Němky na posledním mistrovství světa obsadily osmé místo a na rozdíl od Maďarek chyběly v olympijském turnaji v Tokiu.

"Na rozdíl od asi šesti jiných skupin, kde nastoupí zpravidla dva neevropské týmy, nás čeká čistě evropská skupina. Postupují tři týmy ze čtyř a právě postup bude naším základním cílem. Bohužel skupina není z nejlehčích. Už to, že jsou v ní čtyři evropské týmy, ukazuje na to, že spolu se skupinou A bude patřit k nejtěžším," řekl pro svazový web Bašný.

"Čekají nás zpravidla sousedé, blízké týmy. Čeká nás v podstatě sestrovražedný boj se Slovenskem. Uděláme však všechno pro to, abychom postup získali. Pokud se nám podaří ještě něco uhrát ve skupině s Maďarskem nebo Německem, bude to jen dobře. Pokud se nám podaří postoupit, mohli bychom nastoupit proti relativně slabším soupeřům a zabojovat o postup dál," dodal Bašný.

Češky se představí na mistrovství světa po čtyřech letech, předloni na závěrečném turnaji scházely. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Obsazení skupin ještě není kompletní, zbývají dohrát šampionáty Severní a Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Asie, které jsou zároveň kvalifikacemi.

Složení základních skupin:

Skupina A: Francie, Černá Hora, Angola, Slovinsko.

Skupina B: Rusko, Srbsko, Kamerun, Polsko.

Skupina C: Norsko, Rumunsko, třetí tým z Asie, čtvrtý tým z Asie.

Skupina D: Nizozemsko, Švédsko, tým ze Severní a Střední Ameriky, pátý tým z Asie.

Skupina E: Německo, Maďarsko, ČR, Slovensko.

Skupina F: Dánsko, první tým z Asie, Tunisko, Kongo.

Skupina G: Chorvatsko, druhý tým z Asie, první tým z Jižní Ameriky, třetí tým z Jižní Ameriky.

Skupina H: Španělsko, Rakousko, druhý tým z Jižní Ameriky, šestý tým z Asie.