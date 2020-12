České házenkářky se pokusí na Euru o senzaci proti Ruskám

Herning (Dánsko) - České házenkářky odehrají v sobotu na mistrovství Evropy v Dánsku druhé ze tří utkání v základní skupině. Po čtvrteční porážce od Švédska nastoupí svěřenkyně trenéra Jana Bašného v Herningu proti úřadujícím olympijským vítězkám Ruskám, které jsou druhým největším favoritem celého turnaje. Případný bodový zisk českého týmu by byl velkou senzací.

Bašného celek v úvodním utkání se Švédkami dlouho držel krok, ale nakonec prohrál 23:27. Rusky naopak vstoupily do šampionátu vítězstvím 31:22 nad Španělskem, druhým týmem z loňského mistrovství světa. Do další fáze turnaje, v které vzniknou dvě šestičlenné skupiny, projdou první tři celky. Český výběr zakončí vystoupení v základní skupině B v pondělí proti Španělkám. Na předloňském šampionátu skončil na 15. místě.

"Určitě bude rozhodovat ten poslední den. Ten zítřejší, prostřední den se bude hrát spíš o to, kdo bude mít šanci mít víc bodů do té hlavní skupiny. V posledním dnu se bude hrát víceméně o to, kdo postoupí," řekl při dnešním on-line rozhovoru s novináři Bašný.

"Pro nás se v podstatě nemění skoro nic. Pokud by se nám podařilo vyhrát zítřejší zápas i ten další, pravděpodobně bychom se tím dostali dál s plným počtem bodů, což by bylo fantastické. Pokud se nám zítra nepodaří vyhrát, budeme hrát o postup do hlavní skupiny se Španělkami. Když vezmeme včerejší výsledek, Rusky jen potvrdily, že jsou určitě favoritky této skupiny a možná i dál," doplnil Bašný.

Rusky mají medaili z posledního vydání všech tří velkých reprezentačních akcí. Před čtyřmi lety vyhrály olympijské hry, na minulém Euru obsadily druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojovaly bronz.

"Řekněme, že jsou stejně silné jako Švédky, co se týče silové hry, ale hrají to vše ve větší rychlosti. To, že vyhrály o devět gólů nad posledními finalistkami mistrovství světa, nám ukazuje, jak je to kvalitní tým," uvedl Bašný.

Český celek se naposledy utkal s Ruskem před čtyřmi lety na evropském šampionátu a prohrál 24:26. "Jejich dost silná zbraň je ta, že jsou nebezpečné ze všech postů. Navíc všechny posty mají zdvojené. Těžko se soustředit proti nim na jednu herní situaci, jsou silné ve všem," řekl Bašný.

"Recept bude nedávat jim lacině balon. Potom samozřejmě mít co nejkompaktnější obranu. Ale hlavně, aby se nám v útoku podařilo neztrácet hodně míčů. Španělky na tohle dojely, že měly hodně technických chyb. V tu chvíli je to proti Ruskám skoro nehratelné," dodal trenér.

Jeho tým dnes v Herningu podstoupil další sérií testů na covid-19. Hráčky kvůli koronavirové situaci absolvovaly improvizovaný trénink na chodbě v hotelu a do haly vzdálené 40 minut jízdy dnes nevyrazí. Po zápase se Švédskem má drobné zdravotní potíže jen pivotka Kamila Kordovská.

Utkání s Ruskem začne v sobotu v 18:15. Kvůli opatřením proti covidu se celý šampionát hraje bez diváků.