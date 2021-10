České házenkářky se na úvod kvalifikace ME pokusí o senzaci ve Francii

Besancon (Francie) - Mimořádně náročný vstup do kvalifikace mistrovství Evropy čeká ve středu české házenkářky. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se v prvním z šesti utkání skupiny představí na půdě Francie, která obhajuje stříbro a v létě získala zlato na olympijských hrách. Jakýkoliv bodový zisk pro české reprezentantky by byl velkým překvapením.

V druhém říjnovém zápase Bašného tým v neděli přivítá bronzové medailistky z posledního Eura Chorvatky. Nabitou čtyřčlennou skupinu doplňuje Ukrajina, na závěrečný turnaj projdou první dva týmy. Vzhledem k tomu, že šampionát v příštím roce hostí hned tři země, se tentokrát v kvalifikaci hraje jen o 12 postupových míst.

"U nás postupují prostě jen dva ze skupiny na rozdíl od mužů, kde postupují i čtyři týmy z třetích míst. Je to poslední šampionát, na kterém se hraje v 16 týmech. Proto je to velice těžké," uvedl Bašný.

Francie získala na evropských šampionátech pět medailí, v roce 2018 se radovala ze zlata. V letech 2003 a 2017 výběr galského kohouta vyhrál mistrovství světa a v létě získal premiérové olympijské zlato. V posledním vzájemném duelu v roce 2015 prohrál český celek s Francií na turnaji v Paříži 20:31, na evropském šampionátu 2012 pro změnu těsně 22:24.

"Bude to první vystoupení francouzské reprezentace po olympijských hrách, takže určitě je naplánovaná nějaká oslava zlatých medailí. Z toho týmu, který hrál na olympiádě, bude polovina hráček. Ta sestava není úplně nejsilnější, jakou mohou mít. Některé jejich hvězdy dostaly od trenéra volno," podotkl Bašný.

"Že bychom vyhráli utkání ve Francii, s tím se asi tolik nepočítá. Protože jsme neměli možnost připravit se na nadcházející dvojzápas a co se týká kvalifikace, důležitější je zápas s Chorvatskem, musíme to bohužel říct tak, že utkání ve Francii nám poslouží jako poslední příprava. Naposledy jsme se sešli v dubnu, zatímco Francouzky hrály na olympiádě a Chorvatky měly v červnu nějaký dvojzápas," doplnil Bašný.

Zápas pro něj bude velmi speciální, protože ve Francii od roku 1990 žije a trénuje tamní kluby. Utkání se navíc hraje v Besanconu, kde dvě sezony působil. "Pro mě osobně je to určitě jiný zápas, než kdybychom hráli třeba na Ukrajině nebo v Německu. Ale osobní dojmy jdou stranou, to není důležité pro tým. Z hráček, které jsem trénoval ať už v Nantes nebo předtím Besanconu, jsou v nominaci na zápas proti nám tři. Znám jich samozřejmě víc. Ale to rozhodně neznamená, že nad nimi vyhrajeme. Naopak si na nás dají pozor, tím jsem si jistý," uvedl Bašný.

Češky startovaly na čtyřech z posledních pěti evropských šampionátů a na kontinentálním mistrovství nechyběly třikrát po sobě. Jejich maximem jsou dvě osmá místa z let 1994 a 2002. V prosinci čeká Bašného svěřenkyně vystoupení na světovém šampionátu.

Zápas v Besanconu začne ve středu v 21:00.