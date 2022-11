České házenkářky rozdrtily Egypt a poprvé pod trenérem Dahlem zvítězily

Cheb - České házenkářky na úvod přípravného turnaje O štít města Chebu rozdrtily outsidera Egypt 37:24 a ve třetím utkání pod norským trenérem Bentem Dahlem poprvé zvítězily. Osmi brankami k tomu přispěla nejlepší střelkyně zápasu Adéla Stříšková. Ve středu nastoupí reprezentantky proti německému ligovému klubu Neckarsulmu a ve čtvrtek je čeká souboj s B-týmem Norska.

Češky pod Dahlem, který v létě nahradil odvolaného Jana Bašného, v minulém týdnu odehrály první dva přípravné zápasy ve Švédsku. V pátek nejprve utrpěly debakl 20:36 a v neděli velmi nečekaně remizovaly 26:26, když o výhru přišly až v závěru.

Do souboje s Egypťankami nenastoupila brankářka Řezáčová, kterou tentokrát na pozici dvojky vedle Kudláčkové nahradila Poláčková. Kvůli zranění opustila reprezentační sraz Malá.

Češky proti africkým soupeřkám, které ještě nikdy nestartovaly na mistrovství světa, od úvodu dominovaly. Dahlovy svěřenkyně daly první čtyři branky a poté už jen navyšovaly vedení. Vedle Stříškové se střelecky dařilo Charlotte Cholevové, jež skórovala šestkrát.

"Pokračovali jsme v procesu, který jsme nastartovali ve Švédsku. Věděli jsme, že zápas vyhrajeme. Byli jsme favoritem a věděli jsme, že bychom měli vyhrát i vysokým rozdílem," řekl v nahrávce pro média Dahl.

"Hráli jsme proti soupeři, který hraje trochu jiným stylem. Museli jsme hrát s respektem. Chtěli jsme se soustředit hlavně na to, co chceme hrát my. Nebyli jsme spokojeni úplně se vším. Ale nakonec jsme dali hodně gólů, na hřiště se dostaly všechny hráčky. Takže jsem docela spokojen," dodal norský kouč.

Národní celek nepostoupil na nadcházející mistrovství Evropy a nejbližší soutěžní duely ho čekají až v příštím roce v play off o mistrovství světa. Soupeře Češkám teprve určí los.

Česko - Egypt 37:24 (16:9)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Poláčková - Kordovská 1, Andrýsková 2, Mikulášková, Šustáčková 1, Drozdová 1, Šustková 1, Stříšková 8, Stellnerová 2, Kuxová 1, Franková 2, Zachová 5, Kovářová 3, Jeřábková 4, Cholevová 6.

Rozhodčí: Hájek, Kozler (oba ČR). Vyloučení: 2:2. Diváci: 305.