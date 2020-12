České házenkářky prohrály i se Španělskem a na Euru končí

Herning (Dánsko) - České házenkářky prohrály na evropském šampionátu v Dánsku i třetí zápas a turnaj pro ně skončil. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného podlehly v přímém souboji o postup do další fáze úřadujícím vicemistryním světa Španělkám 24:27 a v základní skupině B v Herningu obsadily poslední čtvrté místo. Reprezentantky přitom vedly nad favoritkami až o šest branek, ale závěr duelu nezvládly.

V předchozích dvou zápasech podlehl český tým dalším dvěma favoritům Švédsku a Rusku. Bašného celek se rozloučil s účinkováním na evropském šampionátu už po základní skupině stejně jako na předchozím Euru předloni, kdy celkově skončil na předposledním 15. místě.

Český tým potřeboval k postupu zvítězit, zatímco Španělkám stačil bod vzhledem k sobotní remíze se Švédskem. Před prázdnou halou v Herningu, kam kvůli opatřením proti koronaviru stejně jako v dalších zápasech na šampionátu nemohli diváci, se reprezentantky nezalekly ani dalšího z velkých favoritů.

Bašného celek vstoupil do zápasu výborně a po vyrovnané úvodní desetiminutovce začal na palubovce překvapivě dominovat. Češky favorita týmovou hrou zaskočily a po sérii čtyř branek odskočily do vedení 16:10. V poločase šly do kabin s nadějným náskokem 16:11.

I po změně stran se dlouho zdálo, že národní tým míří za postupem a stříbrné medailistky z posledního mistrovství světa nečekaně porazí. Ještě v 46. minutě měly Češky poměrně pohodlný náskok 22:17, ale pak se jim přestalo dařit a Španělky v 52. minutě srovnaly na 23:23. Dramatický závěr už zvládly zkušenější soupeřky lépe a zápas zakončily tříbrankovou šňůrou.

Španělsko - ČR 27:24 (11:16)

Sestava branky ČR: Kudláčková, Novotná - Knedlíková 5, Konečná 2, Maňáková, Kvášová 1/1, Polášková, Kordovská 2, Mikulášková, Hurychová 2, Šustková, Marčíková, Zachová, Kovářová, Jeřábková 8, Malá 4.

Nejvíce branek Španělska: Martínová 12/9. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 11/9 - 3/1. Vyloučení: 4:3. Bez diváků.

Tabulka skupiny B:

1. Rusko 2 2 0 0 55:44 4 2. Švédsko 2 1 1 0 50:46 3 3. Španělsko 3 1 1 1 72:78 3 4. ČR 3 0 0 3 69:78 0