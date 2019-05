České házenkářky na úvod play off o MS porazily Černou Horu

Most - České házenkářky překvapivě vyhrály v úvodním utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nad Černou Horou 26:24 a vytvořily si solidní pozici do venkovní odvety. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného v Mostu od 21. minuty vedly, v průběhu druhé půle až o čtyři branky, a může je mrzet, že neproměnily dvě sedmičky. Balkánského soupeře zdolaly reprezentantky teprve podruhé v historii a mají reálnou naději na to, aby favoritkám oplatily porážku z play off o světový šampionát v roce 2011. Odveta se hraje ve středu v Nikšiči.

Mistrovství světa bude od 29. listopadu do 15. prosince hostit Japonsko. Český celek usiluje o třetí účast z posledních čtyř MS. Předloni nečekaně obsadil osmé místo, což je jeho maximum. V roce 2015 mezi elitou chyběl a v roce 2013 skončil patnáctý.

"Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát víc. S výkonem jsem velmi spokojen. Vítězství mohlo být vyšší, ale je to vlastně jedno. Tam se začne za stavu 0:0 a budeme hrát na výhru," řekl České televizi Bašný.

V roce 2011 český tým podlehl v úvodním domácím duelu play off Černohorkám vysoko 26:42, dnes ale ukázal, že od té doby udělal velký výkonnostní pokrok. Na výhře Bašného celku se gólově nejvíce podílely Michaela Hrbková se sedmi brankami a Markéta Jeřábková s pěti trefami.

"Myslím, že je reálná šance něco uhrát. Hráčky si to ukázaly na hřišti, ukázaly to i Černohorkám. Domácí budou pod velkým tlakem. Ony nás ničím nepřekvapily, nemají nás čím překvapit. Musíme se zlepšit v proměňování šancí a sedmiček, pak tam šance je," dodal Bašný.

Reprezentantky pustily mistryně Evropy z před sedmi let a stříbrné olympijské medailistky ze stejného roku do vedení jen v úvodu. Černohorky si do 20. minuty držely jedno- až dvoubrankový náskok, pak ale přišla série tří českých gólů a Zachová z úniku poslala domácí poprvé do vedení. V české brance se rozchytala Satrapová a její tým šel v poločase do kabin s náskokem 15:13.

I po přestávce si na hranici možností hrající český celek držel mírný náskok. Domácím skvěle fungovala především defenziva a po trefě Jeřábkové už vedl outsider play off v 41. minutě 20:16.

Češky pak ale několikrát nevyužily možnost udržet čtyřbrankové vedení a soupeř se začal dotahovat. Černohorky dvakrát útočily na srovnání, domácí celek ale jednou zachránilo břevno a v předposlední minutě rozhodla o výhře Hrbková. V závěru ještě Bašného tým mohl získat tříbrankový náskok do odvety, ale útok už nezakončil. I tak český celek poprvé od roku 2006 a řadě porážek vybojoval cennou výhru nad Černou Horou. Přitom mu chyběla kapitánka Iveta Luzumová.

"Hráčky dokázaly eliminovat rychlý útok soupeře, jeho křídla, která v každém zápase dávají osm devět branek z rychlých útoků a patří mezi nejlepší hráčky světa. Velmi dobrá byla právě naše obrana, bylo tam ale i pár neproměněných šancí a ztracených míčů," řekl Bašný.

"Když jsme trochu polevily, ukázaly jsme sílu kolektivu a znovu jsme to otočily. Rozsekalo je to, podle mě to nečekaly. Zápas nám ukázal, že pokud se perfektně připravíme, můžeme hrát s jakýmkoliv soupeřem. Ale jsme teprve v poločase," uvedla Hrbková.

ČR - Černá Hora 26:24 (15:13)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Adámková 1, Hrbková 7, Jeřábková 5, Knedlíková 1, Konečná, Kordovská 1, Kovářová, Kvášová, Malá 4/1, Marčíková 3/1, Mika 1, Stellnerová, Šustková, Zachová 3.

Nejvíce branek Černé Hory: Radičevičová 6/6, Mehmedovičová 5. Rozhodčí: Mandák, Rudinský (oba SR). Sedmimetrové hody: 4/2 - 6/6. Vyloučení: 4:4. Diváci: 860.