České házenkářky na úvod MS o 10 branek prohrály s favorizovaným Německem

Llíria (Španělsko) - České házenkářky na úvod mistrovství světa ve Španělsku na překvapení nedosáhly a v prvním utkání základní skupiny E podlehly Německu vysoko 21:31. Favorit rozhodl už během úvodního dějství, které vyhrál o sedm branek. V dalším zápase změří svěřenkyně trenéra Jana Bašného v sobotu síly s Maďarskem a skupinu zakončí v pondělí proti Slovensku.

Na mistrovství světa poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Český tým na minulém mistrovství světa chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Národní celek startuje na závěrečném turnaji ve Španělsku bez několika opor a s omlazenou sestavou, z úspěšného týmu z roku 2017 figuruje v aktuálním výběru jen pětice hráček. Do prvního duelu na šampionátu se z osmnáctičlenné nominace nedostaly mladá brankářka Malá a spojka Kašpárková.

Němky od úvodu potvrzovaly roli velkých favoritek a český celek dokázal držet krok jen prvních 10 minut. Osmý tým z posledního mistrovství světa mnohem lépe a důrazněji bránil a zároveň předváděl lepší kombinace v útoku.

Němky si několikrát došly pro sedmičku a rychle začaly zvyšovat náskok. Po sérii tří branek získaly ve 13. minutě vedení 7:4 a za dalších 10 minut po jednom z mnoha brejků upravily už na šestigólový rozdíl. Český celek se proti silově vybaveným soupeřkám trápil v útoku a těsně před pauzou prohrával už o osm branek poté, co se ze sedmimetrového hodu prosadila Petersenová, bývalá bundesligová spoluhráčka Kordovské.

Němky vstoupily lépe i do druhého poločasu a po pětigólové šňůře v 41. minutě vedly už 24:12. Až poté jako by ze sebe český tým shodil nervozitu. Brankářce Kudláčkové pomohla konstrukce a její spoluhráčky v útoku díky sérii čtyř tref snížily zpět na poločasovou sedmigólovou ztrátu.

Němky znatelně polevily v defenzivě a Bašného svěřenkyně se dotáhly šest branek. Závěr ale opět patřil favoritovi, který ze sedmičky již po vypršení času upravil na konečný dvouciferný rozdíl. Český celek potvrdil, že se mu proti Němkám dlouhodobě nedaří. Reprezentantky prohrály vzájemný zápas i na Euru v roce 2018 a před osmi lety na mistrovství světa.