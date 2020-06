České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko

Vídeň - České házenkářky se na prosincovém mistrovství Evropy utkají v základní skupině B s úřadujícími olympijskými vítězkami Ruskami, stříbrnými medailistkami z posledního světového šampionátu Španělkami a Švédskem. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného odehrají skupinu v dánském Frederikshavnu.

Šampionát budou od 3. do 20. prosince hostit Norsko a Dánsko. Celkem 16 účastníků bylo rozděleno do čtyř skupin, do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, postoupí vždy první tři týmy.

Český celek se na závěrečný turnaj dostal díky účasti na minulém Euru. Evropská federace EHF totiž kvůli pandemii koronaviru zrušila jarní zbytek kvalifikace a poslala na mistrovství stejné celky jako předloni.

Reprezentantky na minulém Euru obsadily předposlední 15. místo a neprošly ze základní skupiny. Na evropském šampionátu se představí potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů.

Český tým před losem figuroval v nejhorším ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že v základní skupině nenarazí na Slovinsko, Polsko a Chorvatsko.

Z prvního koše Bašného svěřenkyně dostaly jednoho z favoritů na celkové prvenství Rusko, které získalo medaili v posledním vydání všech třech velkých reprezentačních akcí. Před čtyřmi lety vyhrálo olympijské hry, na minulém Euru obsadilo druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojovalo bronz.

Velmi těžkým soupeřem bude i Španělsko, které na posledním mistrovství světa obsadilo druhou příčku. Na předloňském Euru skončily dvojnásobné stříbrné medailistky z kontinentálního šampionátu až na 12. místě. Švédským maximem na mistrovství Evropy je stříbro z roku 2010, předloni Seveřanky obsadily šestou pozici.

Los základních skupin:

Skupina A (Herning): Francie, Dánsko, Černá Hora, Slovinsko.

Skupina B (Frederikshavn): Rusko, Švédsko, Španělsko, ČR.

Skupina C (Trondheim): Nizozemsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko.

Skupina D (Trondheim): Rumunsko, Norsko, Německo, Polsko.