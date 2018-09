Praha - Nástupcem Karla Jarolíma ve funkci trenéra fotbalové reprezentace se podle očekávání stal Jaroslav Šilhavý. Bývalý kouč Liberce či Slavie byl dnes představen na tiskové konferenci. Podepsal smlouvu pro kvalifikační blok o mistrovství Evropy, který končí v listopadu 2019, s případnou opcí pro případ postupu na šampionát.

Asistenty Šilhavého budou jeho dlouholeté spolupracovníci Jiří Chytrý a trenér brankářů Milan Veselý a také někdejší reprezentační kapitán Tomáš Galásek. Tým poprvé povedou v polovině října, kdy v Lize národů nastoupí na Slovensku a na Ukrajině.

"Pro mě je to veliká čest, že si mě vedení FAČR vybralo. Je to i závazek. Jsem rád, že jsem to já. Nečeká nás jednoduchá práce, ale co je dnes jednoduché. Když jsme přicházeli do Slavie, tak to také nebylo jednoduché a na konci z toho byl titul," řekl Šilhavý. "Věřím, že jsme schopni lidi přesvědčit, že tu fotbal u nás není tak špatný, jak se teď mluví. Nevěřím, že jsme zapomněli hrát fotbal," dodal.

Reprezentace byla bez trenéra od minulého týdne, kdy u týmu po dvou letech skončil Karel Jarolím den po rekordním debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku. "Proces volby byl rychlý a jsem za to moc rád. Další klíčové zápasy jsou za rohem, tak jsme museli být pružní. Volba byla logická. Pro Jardu Šilhavého hovoří celá řada úspěchů. Teď je potřeba se dívat dopředu a jsem přesvědčený, že to bude dobrá volba," řekl předseda FAČR Martin Malík. "Dohodli jsme se na spolupráci po dobu kvalifikačního cyklu s opcí v případě úspěchu, tedy postupu na Euro," dodal Malík.

Záznam tiskové konference FAČR:

Šestapadesátiletý Šilhavý je rekordmanem v počtu ligových startů, v dresech Plzně, Chebu, Slavie, Drnovic a Žižkova odehrál 465 zápasů. Hráčskou kariéru uzavřel v roce 1999 a dal se na trenérskou dráhu.

V letech 2001 až 2009 byl u národního týmu asistentem Karla Brücknera a Petra Rady. Jako hlavní trenér vedl Kladno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, se kterým v roce 2012 získal titul, Jablonec, Duklu a naposledy Slavii, s níž vyhrál ligu loni. Od začátku roku byl bez angažmá.

Šilhavý věří, že mu v nové roli pomohou zkušenosti, které u národního týmu nabral jako asistent Karla Brücknera a Petra Rady. "Je to velká výhoda, že mám za sebou tuhle velkou školu. U spousty věcí, které teď řeším, si vzpomenu, jak to fungovalo. Probírali jsme to i s panem Brücknerem. Ta zkušenost je k nezaplacení," prohlásil Šilhavý.

Pomoci by mu měl i realizační tým, který dobře zná, jelikož s Veselým a Chytrým působil ve většině svých angažmá a Galáska zná z národního týmu. "Byla to jasná volna. S Jirkou Chytrým to spolu táhneme nějaký rok a výsledky za námi jsou. Tomáš Galásek je respektovaná postava našeho fotbalu, charakterní kluk, dlouholetý hráč, takže věřím, že zúročí zkušeností. Nakonec tady už v minulosti působil. Navíc ho znám jako kluka dost dlouho," vysvětlil svou volbu Šilhavý.

"Když mě Jarda oslovil, tak jsem dlouho nepřemýšlel. Mám s ním dobrý vztah a vzal mě do té role, kterou měl tehdy u našeho národního týmu on. Oba se chceme obohatit o naše zkušenosti trenérské i hráčské," řekl Galásek.

Šilhavý byl pro FAČR první volbou. Variantou byl i bývalý reprezentant Karel Poborský, kterému ale nakonec byla nabídnuta jiná role a tu odmítl.

Šilhavý se o nástupu k reprezentaci radil i s Karlem Brücknerem

Nový trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý už v minulosti národního týmu působil jako asistent Karla Brücknera, se kterým u reprezentace strávil sedm let. A právě s úspěšným koučem se před tím, než kývnul na nabídku Fotbalové asociace ČR, radil.

"Byla to velká škola a teď je to velká výhoda," řekl na dnešní tiskové konferenci na Strahově Šilhavý, který u národního týmu zažil mimo jiné generaci kolem Pavla Nedvěda a vystoupení na Euru v roce 2004. "Dokonce jsem o tom s panem Brücknerem mluvil a probírali jsme to. Řekl mi: Jdi do toho, máš na to," dodal.

Šestapadesátiletý Šilhavý nyní u reprezentace nahradil Karla Jarolíma, který skončil po rekordním debaklu 1:5 v přípravě v Rusku. "Přiznám se, že jednání bylo docela rychlé. Nejdřív se spekulovalo v kuloárech a najednou to vzalo takový fofr a jsem rád, že si mě vedení vybralo. Je to velký závazek," uvedl kouč mistrovských celků Liberce s Slavie.

Na aklimatizaci Šilhavý moc času nemá, protože už v říjnu čeká národní tým Liga národů na Slovensku a na Ukrajině. "Je to docela rychlé, v pátek už se musí dělat předběžná nominace pro zahraniční hráče. Už v sobotu jsme se proto rozjeli do Německa, kde jsme viděli dva zápasy. S některými hráči jsme mluvili napřímo, s jinými po telefonu," uvedl.

Především kvůli tomu, že nezbývá moc času, tak proti Slovensku ani proti Ukrajině Šilhavý velké změny nechystá. "Zápasy jsou strašně blízko, takže hlavně zjišťujeme hráče, kteří budou k dispozici. Na tom postavíme systém. Něco už máme v hlavě a až na případné drobné korektury bychom se toho chtěli držet," prohlásil.

Podle Šilhavého chybí národnímu týmu především lídři, kteří by mužstvo táhli, když se mu nedaří. "Mluvil o tom i Karel Jarolím, že byl problém, když se zranili klíčoví hráči. Ale lídři chybí obecně i v lize, nebo je jich hrozně málo," poznamenal Šilhavý.

"Proto náš výběr bude zaměřen na charakterní hráče, protože čím víc tam bude hráčů, co se při špatném průběhu neschovají, tak tím líp pro tým. Typ jako byl Tomáš Sivok, ale tím neříkám, že bude v nominaci. Ale je to ten typ - mluvil v kabině i na hřišti," uvedl.

"Konkrétní jména je předčasné skloňovat. V tuhle chvíli je možné všechno, i když si nedovedu představit, že by za tu krátkou dobu někdo vyletěl natolik, aby byl v nominaci. V první fázi nikoho zkoušet nebudeme, ale budeme vycházet z hráčů, co už v týmu byli," dodal.

Nový kouč také nechtěl blíže hodnotit předchozí výkony reprezentace. "Všichni víme, že u reprezentace je role trenéra spíš jako kouč-manažer. Výběr hráčů, nominace podle toho jestli hrají v klubech. To je směrodatné a pak vytvoří kostru. Nechci říkat, že pod Karlem se hrálo takhle, že to bylo špatně a my to budeme dělat jinak," prohlásil.