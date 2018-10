Trnava (Slovensko) - Českou fotbalovou reprezentaci, která se připravuje na úterní zápas Ligy národů na Ukrajině, opustil kvůli zdravotním problémům Pavel Kadeřábek. Trenér Jaroslav Šilhavý náhradu za obránce Hoffenheimu povolávat nebude.

Kadeřábek v sobotu v utkání Ligy národů na Slovensku, kde český výběr zvítězil 2:1, odehrál 63 minut, poté ho vystřídal Filip Novák. Dnes pak šestadvacetiletý obránce po dohodě s lékaři odcestoval do Prahy, protože by se pravděpodobně nestihl dát do úterního duelu v Charkově do pořádku.

"Pavel se potýkal již několik dnů s žaludečními problémy, nicméně před zápasem se cítil dobře a měl obrovskou chuť nastoupit. Během druhého poločasu si však řekl o střídání. Jeho stavu neprospěl ani úder loktem, který v průběhu zápasu utržil," uvedl v tiskové zprávě mluvčí reprezentace Pavel Pillár.

Trenér Šilhavý žádného náhradníka povolávat nebude, reprezentace proto dnes odpoledne odcestuje na Ukrajinu se třemi brankáři a 19 hráči do pole. Úterní zápas začne ve 20:45 SELČ.