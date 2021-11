České fotbalistky se proti favorizovaným Nizozemkám pokusí o další senzaci

Ostrava - České fotbalistky čeká v pátek proti Nizozemsku čtvrtý z osmi zápasů kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se proti obhájkyním stříbra a úřadujícím evropským šampionkám pokusí znovu překvapit a navázat na senzační venkovní remízu 1:1 z úvodního vzájemného duelu ve skupině. V úterý reprezentantky uzavřou kalendářní rok dalším domácím utkáním s Běloruskem.

Češky v září v Nizozemsku vedly a sahaly po šokujícím vítězství. Vyrovnávací gól inkasovaly až sedm minut před koncem od útočnice Arsenalu Vivianne Miedemaové, remízou i tak dosáhly na dosud nejcennější výsledek v reprezentační historii.

Následně Radovy svěřenkyně rozdrtily Kypr 8:0, ale v říjnu si výborně rozehranou kvalifikaci pokazily debaklem 0:4 na Islandu. Český tým figuruje v pětičlenné skupině na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na druhý Island a s mankem šesti bodů na vedoucí Nizozemsko.

Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká baráž. Češky usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.

Rada věří, že jeho svěřenkyně mají na to, aby velkého favorita znovu zaskočily. "Nizozemsko je nepříjemný soupeř s obrovskou kvalitou a top hráčkami. Připravujeme se tak, abychom dokázali to, co u nich, a z utkání brali nějaký bodový zisk," uvedl pro youtubeový kanál ženské reprezentace Rada.

Nizozemky na posledním světovém šampionátu prohrály až v souboji o zlato s Američankami, které je vyřadily i ve čtvrtfinále letošního olympijského turnaje. "Jejich útočnice jsou v okolí vápna velmi nebezpečné, dokáží využít každé zaváhání. Když jim dáte trochu větší prostor, dokáží výborně zakončit nebo vymyslet šanci pro někoho jiného," uvedl Rada.

"Musíme se postarat o to, aby měly toho prostoru co nejméně a my jsme dokázali eliminovat jejich hru. Musíme začít od dobré organizace hry, což bude v tomto zápase velmi důležité. Bude rozhodovat i naše odvaha, vytvořit si tlak a situace, z kterých dokážeme dát gól, jako se nám to povedlo v Nizozemsku," dodal bývalý český reprezentant.

Zápas začne v pátek ve 20:45 v ostravských Vítkovicích. Proti Bělorusku Češky nastoupí v úterý v Opavě.