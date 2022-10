České fotbalistky remizovaly s evropskými šampionkami z Anglie 0:0

Brighton (Anglie) - České fotbalistky v přípravném utkání na půdě úřadujících evropských šampionek Angličanek nečekaně remizovaly bez branek a utnuly jejich vítěznou sérii. Favorizované hráčky Albionu v Brightonu dvakrát trefily tyč, ale gólově se neprosadily a po 15 zápasech nezvítězily.

Angličanky, které na konci července slavily evropské zlato, měly podle očekávání od úvodu převahu, ale svěřenkyně trenéra Karla Rady je v první půli příliš nepouštěly do šancí. Hned ve čtvrté minutě Češky poprvé zachránila tyč, ve 39. minutě pak autorka vítězného gólu z finále Eura Kellyová hlavičkovala těsně vedle.

Po změně stran Angličanky před více než 21 tisícovkami diváků přidaly, ale dobře chytající brankářku Lukášovou nepřekonaly. Po hodině hry domácí výběr podruhé v utkání trefil tyč. V závěru pak na české gólmance ztroskotaly Meadová i zpoza vápna střílející Kirbyová.

"Samozřejmě jsme spokojeni, protože takový výsledek z Anglie je hodně cenný. Je to ocenění pro všechny hráčky za to, jak zápas odmakaly, a také povzbuzení do dalších utkání," citoval web FAČR trenéra Radu.

"Nemyslím si, že by Angličanky hrály vlažněji. Bylo tady hodně diváků, určitě se nešetřily a bylo vidět, že z toho průběžného výsledku nebyly nadšené. Naše hráčky si také vytvořily nějaké možnosti, ale chyběl nám v nich větší důraz," doplnil bývalý reprezentační obránce.

Angličanky poprvé od února nezvítězily. Češky, které si na rozdíl od soupeřek ještě nikdy v historii nezahrály na velké akci, v říjnovém termínu i napodruhé remizovaly. V minulém týdnu hrály doma 3:3 s Maďarskem. Radovy svěřenkyně navázaly na únorovou bezbrankovou remízu s dalším gigantem ženského fotbalu Spojenými státy americkými.

Anglie - Česko 0:0

Sestava ČR: Lukášová - Šlajsová (75. Dlasková), Bertholdová, Necidová, Krejčiříková (75. Martínková) - Sonntagová, Cahynová - K. Dubcová, Svitková, Szewieczková (57. Khýrová) - Stašková (75. Mrázová). Trenér: Rada.