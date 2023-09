České fotbalistky odstartují ve Slovinsku první ročník Ligy národů

Krško (Slovinsko) - Pátečním utkáním ve Slovinsku odstartují české fotbalistky premiérový ročník Ligy národů. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se ve čtvrté skupině v lize B, prostřední ze tří výkonnostních úrovní, utkají ještě s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou.

"Na start Ligy národů se moc těším. Je to pro nás zase něco nového, budeme hrát důležité zápasy a věřím tomu, že to zvládneme. Pro úspěch v Lize národů musíme udělat všechno. Aktuální cíl je získat z úvodních dvou zápasů šest bodů a pak uvidíme, jak to bude dál," citoval web Fotbalové asociace ČR kapitánku Kláru Cahynovou.

V úterý se Češky představí v chorvatské Veliké Gorici v "domácím" utkání proti Bělorusku, které kvůli sankcím za válku na Ukrajině nemůže hrát v Česku. Radův výběr se kvůli zranění musí obejít bez zraněné záložnice Chelsea Kateřiny Svitkové.

Liga národů představuje začátek nového formátu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2025, které bude hostit Švýcarsko. Soutěž rozhodne o složení jednotlivých lig před samotnou kvalifikací, jež se odehraje podobným systémem v příštím roce.