České fotbalistky na úvod play off o ME remizovaly doma se Švýcarskem 1:1

Úvodní utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistek: ČR - Švýcarsko, 9. dubna 2021 v Chomutově. Zleva Eseosa Aigbogumová ze Švýcarska a Kateřina Svitková z ČR. ČTK/Hájek Ondřej

Chomutov - České fotbalistky remizovaly v úvodním utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy doma se Švýcarskem 1:1. Svěřenkyně trenéra Karla Rady poslala v Chomutově ve 49. minutě do vedení z penalty Kateřina Svitková, ale v 90. minutě z dalšího pokutového kopu srovnala Ana-Maria Crnogorcevicová. Odveta se hraje v úterý v Thunu.

"Na jednu stranu do odvety pro nás dobrý výsledek, zase na druhou stranu jsme dostali v 90. minutě gól. Ten nás hodně mrzí. Byli jsme blízko k vítězství. Dokud jsme měli síly, náš výkon byl dobrý. V posledních 20 minutách nám trochu došly síly a Švýcarky nás přitlačily," řekl v nahrávce pro média Rada.

Od začátku zápasu v Chomutově byly aktivnější favorizované Švýcarky, které český tým dvakrát vysoko porazily v předchozí evropské kvalifikaci. Domácí nejprve po hlavičce Petříkové na vlastní bránu zachránilo břevno a poté svůj tým dvakrát podržela gólmanka Votíková.

Po změně stran udeřily Češky. Po faulu na Staškovou nařídila rozhodčí penaltu, kterou s přehledem do středu branky proměnila záložnice West Hamu Svitková. Švýcarky pak soupeře zatlačily, prakticky ho nepouštěly za půlku a v závěru dokázaly srovnat.

Svitková zbytečně ve vápně faulovala a Crnogorcevicová pokutový kop proměnila přízemní střelou k tyči, na kterou těsně nedosáhla Votíková. "Podle mě to absolutně nebyl faul a všichni to víme. Šlapák jako prase na mě, já jsem trefila balon a rozhodčí udělala, co udělala," řekl Svitková.

Odveta se bude hrát netradičně na umělé trávě. "Bude mnohem rychlejší terén, který může zvýhodňovat Švýcarky v kombinaci. Musíme být agresivní, vystupovat a nenechat jim prostor. Šance furt vidím 50 na 50," dodal Rada.

Český tým usiluje o premiérový postup na závěrečný turnaj. Play off o Euro hrají reprezentantky potřetí v historii, při obou předchozích účastech v baráži v letech 2005 a 2009 nestačily na Itálii. V uplynulé kvalifikační skupině skončily Radovy svěřenkyně za Španělkami a nevešly se mezi tři přímo postupující týmy z druhých míst. Na šampionát v Anglii v roce 2022 prošlo i devět vítězů skupin.

ČR - Švýcarsko 1:1 (0:0)

Branky: 49. Svitková z pen. - 90. Crnogorcevicová z pen.

Sestava ČR: Votíková - Petříková, Bertholdová, Sonntagová, Bartoňová - L. Martínková (66. Pochmanová), Cahynová, Svitková, K. Dubcová, Szewieczková (90. Černá) - Stašková (82. Mrázová). Trenér: Rada.