České fotbalistky na úvod Ligy národů zvítězily ve Slovinsku 2:0

Krško (Slovinsko) - České fotbalistky odstartovaly premiérový ročník Ligy národů vítězstvím 2:0 ve Slovinsku. V Kršku se prosadily Aneta Pochmanová a kapitánka Klára Cahynová. Svěřenkyně trenéra Karla Rady se ve čtvrté skupině v lize B, prostřední ze tří výkonnostních úrovní, utkají ještě s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou.

Pochmanová otevřela skóre ve 38. minutě střelou po standardní situaci. Hostující tým několikrát podržela brankářka Lukášová a v 86. minutě přidala pojistku Cahynová, která se zpoza šestnáctky trefila technickou ranou k tyči.

Rada byl rád, že jeho svěřenkyně naplnily roli mírných favoritek. "Do zápasu jsme se dostávali pomalu. Kdybychom dostali gól, bylo by to pak asi o dost složitější. Postupem času jsme se dostali do tempa a byli jsme více na balonu. Druhá část prvního poločasu byla z naší strany mnohem lepší. Když jsme pak dali druhý gól, už jsem věřil tomu, že to dotáhneme do vítězného konce," citoval web FAČR Radu.

V úterý se jeho svěřenkyně představí v chorvatské Veliké Gorici v "domácím" utkání proti Bělorusku, které kvůli sankcím za válku na Ukrajině nemůže hrát v České republice.

Liga národů představuje začátek nového formátu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 ve Švýcarsku. Soutěž rozhodne o složení jednotlivých lig před samotnou kvalifikací, jež se odehraje podobným systémem v příštím roce.

Slovinsko - Česko 0:2 (0:1)

Branky: 38. Pochmanová, 86. Cahynová.

Sestava Česka: Lukášová - Veselá (90. Stárová), Dědinová, Pochmanová, Pěčková - Kotrčová, Cahynová - Růžičková (78. Šlajsová), Sonntagová (90. Šubrtová), Khýrová (90.+4 Černá), Stašková (78. Mrázová). Trenér: Rada.