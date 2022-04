České fotbalistky čeká proti Islandu klíčový zápas světové kvalifikaci

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalifikace MS 2023 fotbalistek: ČR - Nizozemsko, 27. listopadu 2021 v Ostravě. České hráčky (zleva) Michaela Khýrová, Kateřina Svitková a Klára Cahynová se radují z gólu.

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalifikace MS 2023 fotbalistek: ČR - Nizozemsko, 27. listopadu 2021 v Ostravě. České hráčky (zleva) Michaela Khýrová, Kateřina Svitková a Klára Cahynová se radují z gólu. ČTK/Pryček Vladimír

Teplice - České fotbalistky čeká v úterý klíčový zápas kvalifikace o mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Karla Rady v pátém utkání skupiny přivítají v Teplicích Island a pokud chtějí udržet reálnou šanci na postup, potřebují soupeři oplatit říjnovou venkovní porážku 0:4 a zvítězit.

Češky po polovině z osmi utkání ve skupině figurují na třetím místě pětičlenné tabulky. Na druhý Island ztrácejí sedm bodů, mají ale odložený zápas s Běloruskem k dobru. Skupinu vede Nizozemsko s devítibodovým náskokem na český tým.

Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká baráž. Češky usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.

"Klíčový zápas kvalifikace. Pokud toto utkání zvládneme, tak se bodově srovnáme. Protože jsme na Islandu prohráli, jednoznačně potřebujeme a musíme vyhrát. Pak zvládnout poslední tři zápasy, v nichž nás čeká dvakrát Bělorusko a Kypr. Pokud toto zvládneme, bylo by to super a máme velkou šanci na druhé místo a tím pádem baráž," citoval web FAČR Radu.

Týmy se utkaly už v minulé světové kvalifikaci a oba zápasy skončily 1:1. V únoru Islanďanky v přípravném utkání v USA porazily český tým 2:1. "Soupeři se překvapit mohou vždy. Samozřejmě už jsme navzájem přečtení, víme, co od Islandu očekávat. Známe jejich silné stránky, hledáme samozřejmě i slabiny, který každý tým má. Záležet bude na individuálním i týmovém výkonu," uvedl Rada.

Kvůli zranění nemůže počítat se čtyřnásobnou českou fotbalistkou roku Kateřinou Svitkovu. "Katka je základním členem našeho týmu. Je to výborná hráčka, která samozřejmě bude chybět, ale to se nedá nic dělat. Zdravotní stav to neumožnil, takže se musíme obejít bez ní," prohlásil Rada.

Zápas začne v úterý v Teplicích v 17:30.