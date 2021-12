České florbalistky podlehly v semifinále MS Finsku 4:5 a budou hrát o bronz

Uppsala (Švédsko) - České florbalistky prohrály v semifinále mistrovství světa ve švédské Uppsale s Finskem 4:5 a v neděli budou hrát od 13:00 o bronz se Švýcarskem. Třetí tým z minulého šampionátu v Neuchatelu z roku 2019 vyzve od 16:30 v boji o triumf domácí Švédsko.

Svěřenkyně kouče Saschy Rhynera v repríze duelu o 3. místo z MS ve Švýcarsku vedly 2:1 a 3:2, ale nakonec rozhodla v čase 48:10 svým druhým gólem v utkání Oona Kauppiová. Čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí si připsala její sestra Veera.

"Holky hrály velmi dobře, tvrdě bojovaly. Pochválit mohu všechny tři lajny, stejně tak i Míšu Mlejnkovou, která dokázala skórovat poté, co naskočila do hry. Prohráli jsme s Kauppiovými a Kippiläovou. Snažili jsme se je uhlídat, ale podobně jako Pixbu ve švédském superfinále se nám to nepovedlo, a to bylo rozhodující," řekl Rhyner.

Češkám nepomohly ani dvě branky kapitánky Elišky Krupnové, která s 23 góly na světových šampionátech vytvořila nový český rekord. Její tým bude v neděli bojovat o historicky druhou medaili po bronzu z roku 2011 v St. Gallenu.

Finky se už po 54 sekundách ujaly vedení. Po střele jejich největší hvězdy Veery Kauppiové se balonek odrazil k jejímu dvojčeti Ooně, která z velkého brankoviště překonala Janu Christianovou. Hned za 18 vteřin ale bylo vyrovnáno. Karolína Suchá se prosadila přes bránící Iidu Mettäläovou a blafákem do forhendu vyzrála na Kristu Nieminenovou. V polovině úvodní části trefila od pravého mantinelu protější horní roh branky Krupnová a otočila stav.

Ve 14. minutě se postarala o vyrovnání Veera Kauppiová, která přes klečící Vendulu Beránkovou zamířila přesně ke vzdálenější tyči. Za 85 sekund vrátila Rhynerovu výběru náskok opět Krupnová, která usměrnila do odkryté branky pokus Denisy Ratajové. Pro Krupnovou to byl v 35. utkání na světových šampionátech 23. gól a překonala českou rekordmanku Terezu Urbánkovou, která vstřelila 22 branek v 30 duelech na MS.

"Myslím si, že se Finky už viděly ve finále a my jsme jim jasně řekly v první třetině, že ani náhodou. Hrály jsme skvěle na balonku, vytvářely jsme si šance, ale to postupem zápasu trošku opadalo. Střel jsme měly méně. Jejich první lajna dala všech pět gólů, těžce se brání a úplně jsme je nezvládly odstavit," uvedla Ratajová.

Ve druhé třetině šancí ubylo a hrálo se opatrněji. Finky udeřily ve 33. minutě. Veera Kauppiová se po pravé straně uvolnila před Marii Havlíčkovou a opět se nemýlila. Za čtyři minuty mohla otočit stav Oona Kauppiová, ale Christianová stihla velkou šanci zlikvidovat.

Česká gólmanka držela svůj tým při sílícím tlaku soupeřek, ale po 131 vteřinách se před ni dostala My Kippiläová a poslala Finky do vedení. Ve 48. minutě zařídila nerozhodný stav 4:4 Michaela Mlejnková, která u levé tyče poslala za Kristu Nieminenovou balonek odražený po střele Ratajové od zadního mantinelu.

Za 42 sekund ale zaúřadovala opět finská první řada. Veera Kauppiová nabila Ooně a český tým měl opět manko. V 52. minutě zůstalo stále jen jednobrankové díky skvělému zákroku Christianové při další šanci Oony Kauppiové. Na druhé straně měla příležitost Michaela Kubečková. Nebezpečný pokus vyslala i Martina Řepková. V úplném závěru při power play neměla přesnou mušku Ratajová.

"Máme velmi krátký čas na přípravu. Abych byl upřímný, tak ten program je šílený, ale nic s tím neuděláme. Teď musíme jet na hotel, najíst se a dobít baterky. Se Švýcarkami jsme již hráli jak ve skupině, tak i před mistrovstvím. Víme co od nich očekávat. Máme informace z úvodního zápasu a uděláme si videorozbor. Turnaj je pro všechny vyčerpávající, takže rozhoduje spíš hlava a síla než jen taktika,” prohlásil Rhyner.

Mistrovství světa florbalistek v Uppsale:

Semifinále:

ČR - Finsko 4:5 (3:2, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Suchá (Plášková), 11. Krupnová (Jiráková), 16. Krupnová (Ratajová), 48. Mlejnková (Ratajová) - 1. O. Kauppiová (V. Kauppiová), 14. V. Kauppiová (Westerlundová), 33. V. Kauppiová (Kippiläová), 43. Kippiläová (O. Kauppiová), 49. O. Kauppiová (V. Kauppiová). Rozhodčí: Andersson , Eliasson (oba Švéd). Bez vyloučení. Diváci: 1588.

Sestava ČR: Christianová - Beránková, Jiráková, Koníčková, Paloncyová, Havlíčková, Keprtová - Ratajová, Krupnová, Bačová - Plášková, Suchá, Řepková - Chudá, Kubečková, Trojánková - Mlejnková. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.

Švédsko - Švýcarsko 14:1 (4:0, 6:0, 4:1)

Branky: 15., 31. a 47. Delgadová Johanssonová, 21., 23. a 40. W. Johanssonová, 14. a 34. Tschöpová, 11. Gustafssonová, 18. Sundbergová, 35. Lonebergová, 41. Wibronová, 49. Sjöbergová, 56. Viströmová - 43. Gerigová. Rozhodčí: Reichelt, Kostinek (oba ČR). Vyloučení: 4:2. Využití: 2:1. Diváci: 2351.

O 5.- 8. místo:

Norsko - Slovensko 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Branky: 1. a 58. Hansenová, 22. Blekkanová, 40. Farnesová - 4. a 45. M. Šponiarová, 19. K. Hudáková, 27. Klapitová, 38. Ferenčíková.

Dánsko - Polsko 4:7 (3:2, 0:5, 1:0)

Branky: 9., 11. a 19. F. M. Olssová, 44. Vistisenová - 27., 28. a 30. Z. Krzywaková, 6. a 10. Zagórská, 22. Helmanová, 32. J. Krzywaková.