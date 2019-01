Praha - České firmy, které vyvážejí své zboží do Británie, jsou většinou připraveny na obě varianty jejího odchodu z Evropské unie. Neměl by ohrozit jejich existenci. Brexit bez dohody by některým z nich ale mohl způsobit komplikace, zjistila ČTK. Asociace exportérů pro podniky uvedla, že úterní odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je pro exportéry i celou EU špatnou zprávou.

Zástupci českobudějovického výrobce umělých střívek pro masný průmysl Viscofan CZ doufají, že představitelé Británie najdou společnou řeč. "Z hlediska byznysu každé prostředí, které přináší nejasná pravidla, principy a systémy, je nebezpečné z hlediska fungování a přináší komplikace," uvedl na dotaz ČTK jednatel firmy Miloslav Kamiš.

Ani jednu z možností brexitu ale nevnímá jako přímé ohrožení firmy. "Pro nás to bude znamenat spíše administrativní zatížení a přizpůsobování se novým podmínkám," dodal Kamiš.

Na obě varianty je připravena také společnosti Vítkovice Cylinders. Prodávat může jak z obchodního zastoupení přímo v Británii, tak z domovské Ostravy. "Myslím, že v tom nebude žádný problém, protože poptávka v Británii po ocelových vysokotlakých lahvích je opravdu vysoká. Vlastní výrobu tam nemají a potřebují nejvíce lahví pro potravinářství a technické plyny," řekl ČTK obchodní ředitel Ivo Brabec.

Jihomoravské firmy se brexitu příliš neobávají. Například výrobce zdravotnických potřeb a pomůcek Hartmann-Rico vidí dokonce pozitivní dopad v tom, že by se část pracovní síly vrátila z Británie domů. Výrobce kuličkových ložisek ZKL předpokládá spíše problémy pro odběratele ve Velké Británii, kteří by se museli vyrovnat s novými podmínkami. "Konkurenci na ostrovech nemáme," řekl ČTK výkonný ředitel ZKL Jiří Prášil mladší. Podle Regionální hospodářské komory Brno nejde ani tak o negativní dopad na jednotlivé firmy, jako spíše na celou ekonomiku.

Ani oděvní družstvu Vývoj Třešť, které do Británie dodává asi 30 procent produkce, zatím případný dopad brexitu nezaznamenalo. "Stejně s tím nic nenaděláme, nezbývá nám než čekat, jak to dopadne," uvedl na dotaz ČTK místopředseda představenstva Vítězslav Šalanda. Už dříve zástupci firmy vyjádřili obavy z vývoje kurzu libry proti koruně.

Podle Asociace exportérů by ale takzvaný divoký brexit přinesl exportérům obrovské potíže. "Začnou fronty na hranicích a na všechny strany se začnou vymáhat cla," řekl ČTK místopředseda asociace Otto Daněk. Věří, že bude alespoň oddálen termín odchodu Británie z EU z konce března na léto.

Nadále podle něj trvá tendence, že čeští exportéři kvůli obavě z vývoje po brexitu do Británie méně vyvážejí a velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Připomněl, že Británie se v objemu českého exportu do jednotlivých zemí propadla z dřívějšího čtvrtého místa na páté. Za prvních devět měsíců loňského roku klesl český export do Británie o 4,6 procenta na 154 miliard korun.

Exportéři: Odmítnutí brexitové dohody je pro export špatná zpráva

Mladé Buky (Trutnovsko) - Odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je podle Asociace exportérů pro podniky, exportéry i celou EU špatnou zprávou. "Pokud bude divoký brexit, přinese to exportérům obrovské potíže. Začnou fronty na hranicích a na všechny strany se začnou vymáhat cla," řekl dnes ČTK v reakci na rozhodnutí britského parlamentu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Za velkou hrozbu označil zastavení pobytu občanů EU v Británii a Britů v EU.

Exportéři přesto podle Daňka věří ve vítězství zdravého rozumu. "Věříme, že alespoň dojde k oddálení termínu (odchodu Británie z EU) 29. března na léto a koupíme si trochu času na dořešení celé záležitosti," řekl.

Za trochu ostudné označil to, že se britští politici za dva roky nedokázali dohodnout. "Je to špatná zpráva pro celou Evropskou unii. Zatím nevíme, co britský parlament chce. Víme, co nechce. A o to těžší to bude," uvedl Daněk.

Brexit bez dohody může omezit část nákladní dopravy do Británie

Tzv. tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z EU bez dohody, může omezit část tuzemské nákladní dopravy směřující na ostrovy. Důvodem je očekávané prodloužení čekacích dob na hranicích, v jejichž důsledku se zvýší náklady na přepravu i bezpečnostní rizika. ČTK to dnes řekl zástupce generálního tajemníka sdružení Česmad Bohemia Jan Medveď. Britský parlament v úterý odmítl dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová.

Británie je v současnosti pátý největší obchodní partner České republiky. Podle statistik ministerstva dopravy se v roce 2017 převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331.000 tun zboží.

Už v prosinci sdružení varovalo, že brexit může citelně zdražit přepravy zboží do zemí Spojeného království. Z dlouhodobého hlediska lze totiž kvůli odchodu Velké Británie z EU očekávat prodloužení čekacích dob na hranicích nebo u příjemců na ostrovech, a tím i doby a ceny přepravy.

Komplikace vzniklé zpomaleným odbavováním lze očekávat i v příhraničních oblastech. Řidiči by kvůli tomu měli problémy například s dodržováním pravidel pro dobu řízení a odpočinku.

Medveď dále upozornil na riziko zvýšené kriminality, kdy čekající naložená vozidla se mohou stát terčem zlodějů, případně organizovaných skupin. "Myslím, že by silniční dopravci, minimálně část z nich, raději zakázky do Spojeného království přestali brát, než by riskovali nepředvídatelná zdržení a podstupovali bezpečnostní rizika," uvedl. Upozornil, že kamiony nejsou v okolí Calais či Doveru v bezpečí ani v současnosti. V případě brexitu bez dohody, tedy bez alespoň přechodného období celní unie a zjednodušeného pohybu osob, by ovšem podle něj mohl nastat chaos.

Se samotným vstupem na britský trh by kamionoví ani autobusoví dopravci problémy podle sdružení mít neměli. To zajišťuje dohoda České republiky s Velkou Británií o silniční dopravě, kterou obě země uzavřely v roce 1998 a v platnost vstoupila v roce 2004.

Česká ekonomika vyváží přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard korun ročně, což je přibližně pět procent českého exportu, respektive čtyři procenta HDP. Přes další hlavní české obchodní partnery se vyváží do Británie zboží za 120 miliard korun. Celkové vývozy do Británie tak představují ročně přibližně 330 miliard korun. To je osm procent celkového vývozu ČR a sedm procent HDP.