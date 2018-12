Rabat - Automobilkám v Maroku by mohly v budoucnu dodávat součástky české firmy, Česká republika a Marocké království se ale chystají spolupracovat i v leteckém a textilním průmyslu. Novinářům to dnes v Rabatu řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který je v Maroku na dvoudenní návštěvě. Česká strana dnes s tou marockou podepsala dohodu o hospodářské spolupráci.

"Maroko je největší výrobce aut na africkém kontinentu. Dovážíme z něj renaulty a dacie. Je prostor pro české firmy stát se subdodavateli marockého výrobce," uvedl Babiš po jednání s marockým premiérem Saadaddínem Usmáním. Česko podle Babiše do Maroka ročně vyváží 2400 škodovek. "S novými typy je ambice dostat se brzy na 4000," řekl Babiš.

Vzájemná hospodářská dohoda, kterou dnes podepsala ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO), počítá se vznikem smíšené česko-marocké komory. Podle Novákové by se spolupráce obou zemí měla kromě automobilového týkat i leteckého a textilního průmyslu. Marocká strana má zájem hlavně o speciální technologie, třeba o výrobu nanovláken.

"Marockou stranu primárně zajímají investice českých firem na marockém trhu. Tak, jak je u nás nedostatek pracovníků, tady mají mezi třemi až pěti miliony nezaměstnaných mladých lidí, kteří by měli mít potenciál být vhodnými pracovníky pro české investory," uvedla Nováková.

Babiše doprovázejí čtyři desítky zástupců českých firem. Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák věří, že maročtí partneři budou mít zájem o škodovky, tatry, produkci zbrojního průmyslu nebo o české zdravotnictví. Po zavedení přímé linky Praha-Casablanca by se měl podle Babiše posílit i cestovní ruch. Přímo se zatím z české metropole létá do Marrakéše.

Babiš označil dnes opakovaně Marocké království za bránu do dalších afrických zemí. Česká republika má od roku 2007 s Marokem obchodní přebytek. V roce 2007 do Maroka vyvezla podle údajů ministerstva zahraničí zboží za 280,5 milionu dolarů (6,4 miliardy Kč) a dovezla produkci za 161 milionů dolarů (3,7 miliardy Kč).

Dalším tématem dnešních jednání byla také migrace. Podle Babiše by EU měla mít podobné dohody o spolupráci jako s Tureckem také se zeměmi severní Afriky. Pomohlo by to zastavit příchod běženců, míní český premiér. Dodal, že by Maroko a další státy měly bránit svou jižní hranici před tlakem migrantů ze Sahelu. Do Maroka mohou lidé z ostatních afrických států cestovat bez víza. Marocké království se stalo významnou tranzitní zemí na cestě do Evropy. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) oznámila, že od začátku roku do listopadu dorazilo do Španělska po moři téměř 47.500 běženců, 564 z nich při plavbě zemřelo nebo se pohřešují.

Babiš dnes zmínil, že v Maroku od druhé poloviny 80. let do roku 1991 žil a pracoval v zahraničním obchodu. Když po příjezdu položil věnce u mauzolea marockých králů, se vydal na projížďku ulicemi. Kolona zastavila u domu, kde pobýval. Své ženě ukázal také tenisové kurty, kde jeho dcera hrávala tenis s královským synem.