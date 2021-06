České finále v Bad Homburgu nebude, Siniaková se utká s Kerberovou

Bad Homburg (Německo) - Tenistka Kateřina Siniaková si na trávě v Bad Homburgu zahraje po třech a půl letech o titul ve dvouhře na turnaji WTA Tour. V semifinále wimbledonské generálky porazila deblová šampionka z nedávného Roland Garros 6:2, 6:4 Španělku Saru Sorribesovou. O třetí turnajový triumf v kariéře se střetne s Němkou Angelique Kerberovou, která v duelu bývalých wimbledonských šampionek zdolala Petru Kvitovou 3:6, 6:4 a 7:6.

Pětadvacetiletá Siniaková je ve finále poprvé od ledna 2018, kdy marně bojovala o titul v Šen-čenu. Kvůli dešti, který zrušil celý čtvrteční program, dnes musela Siniaková odehrát dva zápasy. Oba ale rodačka z Hradce Králové zvládla bez ztráty sady. Ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:4 Němku Lauru Siegemundovou a následně 2:0 na sety i Sorribesovou.

"Určitě si myslím, že umím přizpůsobit svou hru na trávu. Můžu využít voleje, co mám z deblu. I když si nemyslím, že tráva patří mezi mé oblíbené povrchy, dokážu na ní hrát. Daří se mi tady hrát agresivně zezadu a dokončit výměny na síti," řekla Siniaková.

Česká tenistka, které patří 76. místo v žebříčku, získala oba dosavadní tituly v roce 2017 - v Šen-čenu na tvrdém povrchu a v Bastadu na antuce. Ve finále na trávě je poprvé. "Bylo by super přidat třetí titul. Očekávám ve finále velmi těžký zápas. Budu se snažit si to užít. Moc si vážím toho, že mám po dlouhé době čtyři vyhrané zápasy za sebou," uvedla.

Dva zápasy dnes musela hrát také Kvitová, jež v odloženém čtvrtfinále zdolala 6:3, 7:6 Argentinku Nadiu Podoroskou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka v prvním i druhém kole rozhodla až ve třech setech a bojovat musela i proti Podoroské. Ve druhém setu nevyužila vedení 4:2, v tie-breaku odvrátila setbol a na konečných 12:10 využila pátý mečbol.

Své první semifinále na trávě po třech letech začala Kvitová dobře a po brejku ze čtvrté hry v utkání s Kerberovou získala první set. Ve zbytku zápasu doplatila na fakt, že nedokázala udržet náskok. Ve druhém setu přišla o brejk dvakrát a set ztratila po dvou dvojchybách za sebou.

Ve třetím setu získala podání německé tenistky dokonce třikrát, za stavu 6:5 podávala na vítězství, ale nedokázala zápas dotáhnout do vítězného konce. Dvouhodinovou bitvu levaček rozhodl tie-break, v kterém uspěla obecenstvem povzbuzovaná Kerberová poměrem 7:3.

"Hrát dva zápasy za sebou je nezvyklé a jsem zvědavá, jak se budu další den cítit. S Angelique to bylo náročné, boj o každý míč a mělo to kvalitu," uvedla Kvitová, která hrála první turnaj po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku z Roland Garros. "Dobré znamení je, že kotník vydržet. To je nejlepší zpráva týdne," pochvalovala si.

Část z odměn za semifinále se Kvitová rozhodla věnovat postiženým oblastem na jihu Moravy po řádění tornáda. "Tohle je jenom zápas, jenom sport. Na světě jsou horší věci, což teď můžeme vidět," řekla světová dvanáctka. "Je to tragédie a není to daleko od mé rodiny a přátel. Je mi to líto. Jsem z toho smutná. Tornádo v Česku je neuvěřitelné. Doufám, že lidi budou v pohodě," uvedla Kvitová, která semifinálovou účastí vydělala v přepočtu 207.000 korun.

Kontaveitová si v Eastbourne zahraje o titul

Estonská tenistka Anett Kontaveitová, jež bude v 1. kole Wimbledonu soupeřkou Markéty Vondroušové, postoupila na přípravném turnaji v Eastbourne do finále. Sedmadvacáté hráčce světového žebříčku vzdala semifinále za stavu 4:5 v prvním setu kvůli nespecifikovanému zranění Italka Camila Giorgiová.

Giorgiová tak nedotáhla do úspěšného konce turnaj, na němž vyřadila překvapivě českou jedničku Karolínu Plíškovou a nejvýše nasazenou Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Kontaveitová si o titul zahraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Mužskou finálovou dvojici tvoří Ital Lorenzo Sonego a Australan Alex De Minaur.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 783.655 eur): Dvouhra - semifinále: Medveděv (1-Rus.) - Carreňo (4-Šp.) 3:6, 6:3, 6:2, Querrey (USA) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3. Turnaj mužů a žen v Eastbourne (tráva): Muži (dotace 609.065 eur): Dvouhra - semifinále: De Minaur (2-Austr.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 7:6 (7:2), Sonego (3-It.) - Purcell (Austr.) 6:1, 3:6, 6:1. Čtyřhra - finále: Mektič, Pavič (1-Chorv.) - Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) 6:4, 6:3. Ženy (dotace 565.530 dolarů): Dvouhra - semifinále: Kontaveitová (Est.) - Giorgiová (It.) 5:4 skreč, Ostapenková (Lot.) - Rybakinová (Kaz.) 6:4, 6:1.

Turnaj žen v Bad Homburgu v Německu:

(tráva, dotace 189.708 eur)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (1-ČR) - Podoroská (5-Arg.) 6:3, 7:6 (12:10), Siniaková (ČR) - Siegemundová (8-Něm.) 7:5, 6:4, Kerberová (4-Něm.) - Anisimovová (USA) 2:6, 6:3, 6:3.

Semifinále:

Siniaková (ČR) - Sorribesová (7-Šp.) 6:2, 6:4, Kerberová (4-Něm.) - Kvitová (1-ČR) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - semifinále:

Olaruová, N. Kičenoková (2-Rum./Ukr.) - Peschkeová, Heisenová (4-ČR/Něm.) 6:4, 6:4.