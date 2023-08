České dráhy zahájily zkušební provoz nových vlaků RegioFox

Praha - České dráhy dnes zahájily zkušební provoz nových motorových vlakových souprav RegioFox. První cestující se svezli dnes dopoledne z Rakovníka do Berouna. V dalších týdnech může být do zkušebního provozu uvedeno až šest souprav RegioFox. České dráhy to dnes oznámily v tiskové zprávě. V Praze bude nový vlak k vidění ve 14:11 ve stanici Praha-Smíchov, uvedl dopravce na své sociální síti X, dříve twitteru.

Ve zkušebním provozu jsou nyní dvě nové jednotky RegioFox. Dopravce je ode dneška nasazuje na trasu mezi Rakovníkem a Berounem a pak mezi Berounem a pražským Smíchovem. Ve Středočeském kraji a Praze bude podle drah v příštích letech v provozu dohromady deset regiofoxů. Mluvčí Českých drah Emanuel Vittek uvedl, že nové jednotky postupně nahradí takzvané RegioNovy, tedy jednotky řady 814. Nové vlaky musí ve zkušebním provozu najet celkem 50.000 kilometrů.

České dráhy budou mít od polského výrobce Pesa Bydgoszcz celkem 76 jednotek RegioFox. Po Praze a středních a jižních Čechách by další nové jednotky měly zamířit do Pardubického, Královéhradeckého a Plzeňského kraje a na Vysočinu. Na tratích nahradí starší vozidla řad 814, 842, 843, případně soupravy s lokomotivou 754 a vozy Bdt.

Vlaky RegioFox budou poháněné motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo HVO. Soupravy mají bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, wi-fi, vakuové WC s přebalovacím pultem nebo moderní audiovizuální informační systém s LCD monitory. Vejde se do nich také osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky.

"Jsou vybaveny také sčítacím systémem cestujících, který nám a objednatelům dopravy poskytne lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů," řekl při představení nových souprav v březnu náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Vlaky mají maximální rychlost 120 kilometrů za hodinu a jsou vybaveny vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS a radiokomunikací GSM-R.