České dráhy zahájily prodej lístků na vlaky k Baltskému moři

Praha - České dráhy zahájily prodej lístků na noční sezonní vlaky do Polska k Baltskému moři. Vlaky budou jezdit z Bohumína do mořských letovisek od 23. června do 3. září. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Ceny začínají na 578 korunách za jednosměrnou jízdenku. Do Polska k Baltskému moři jezdí z Prahy také autobusy FlixBus.

Noční vlaky Českých drah budou vyjíždět z Bohumína do Polska každý den. Do Kolobřehu pojede spoj Pirat v 21:18 s příjezdem po osmé ranní. V tomto vlaku nebude lůžkový vůz, lze zakoupit lístky pouze do klasických vozů první a druhé třídy. Dva lůžkové vozy nabídne druhý spoj Wydmy, který pojede z Bohumína do mořských letovisek Hel a Leba přes města Gdaňsk a Gdyně. Vyjíždět bude v 19:14, v Gdaňsku bude před pátou ráno, v poslední zastávce Leba zhruba v půl osmé ráno.

Cena jednosměrné jízdenky začíná na 578 korunách. Do prvního spoje do Kolobřehu 23. června lze podle dnešní nabídky e-shopu Českých drah zakoupit lístek za 699 Kč.

Směrem k polskému baltskému pobřeží lze využít také pravidelný denní spoj EuroCity Sobieski, který jezdí z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu do Gdaňska, letoviska Sopoty a Gdynie. Ten odjíždí denně z Bohumína v 9:27, do Gdaňsku přijíždí po páté hodině odpoledne.

Do přímořských oblastí Polska jezdí rovněž autobusy FlixBus. Od 2. června bude jezdit denně spoj z pražské Florence, odkud vyjede v 10:00, přes Liberec do Gdaňsku a Gdyně. Příjezd do Gdaňsku je kolem 23:00. Cena za jednosměrnou jízdenku začíná na 629 korunách. Dnešní ceny v e-shopu se liší podle obsazenosti a dne v týdnu.

FlixBus nabízí i pravidelné noční spojení. Jeden autobus z Prahy odjíždí v 15:35, v Gdaňsku je v půl šesté ráno. Druhý spoj vyjíždí z Prahy zhruba o půlnoci a do cílové destinace přijíždí kolem poledne. Podle mluvčího společnosti Tomáše Beránka pak nejrychlejší spojení k Baltskému moři vede přes Berlín do Štětína. V Berlíně je sice nutné přestoupit, ale na Baltské pobřeží i s cestou z Prahy do Berlína a čekáním na přípoj cestující potřebuje necelých osm hodin.

Podle Beránka zájem o cesty k polskému moři dlouhodobě roste. "To je způsobeno jednak obecným objevováním Polska, ale i tím, že tradiční Chorvatsko nastoupilo cestu skokového zdražování a celá řada turistů hledá pro svou dovolenou levnější alternativu," uvedl Beránek.