České dráhy zahájily předprodej Jízdenky na léto, meziročně zdražily

Praha - České dráhy zahájily předprodej síťové Jízdenky na léto, proti loňsku se prodraží o několik set korun. Jízdenku je možné využít pro cesty všemi spoji Českých drah mezi 1. červencem a 31. srpnem. Do vlaků lze nastoupit kdekoliv a ujet libovolný počet kilometrů. Dopravce to uvedl v tiskové zprávě. Loni Jízdenku na léto zakoupilo zhruba 10.000 lidí.

Sedmidenní síťová jízdenka vyjde na 1390 Kč, což je o 500 korun více než loni. Neomezená jízdenka na 14 dní letos stojí 1990 Kč, tedy o 700 Kč více než před rokem. Pro držitele In Karty 50 se zákaznickou aplikací platí zvýhodněná cena 1190 Kč a pro držitele In Karty 25 pak 1690 Kč. Nově se zlevní jízdenka pro děti, studenty, seniory od 65 let a invalidy III. stupně. Pro ně bude sedmidenní jízdenka za 695 Kč a čtrnáctidenní za 995 Kč.

"Cestovatel může kdykoliv a kdekoliv nastoupit do vlaku Českých drah, ujet libovolný počet kilometrů a zase vystoupit, kde chce. Lze projet celou republiku křížem krážem a poznávat hrady, zámky, historická města a přírodní zajímavosti nebo se vydat na pobyt na dovolenou na druhou stranu republiky. Loni tuto nabídku využilo přibližně 10.000 cestovatelů," uvedl člen představenstva ČD a náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

K cestování po Evropě vlakem je možné vedle obvyklých jízdenek koupit síťovou jízdenku Interrail, která platí na železničních tratích po celé Evropě, včetně Spojeného království či Irska. Pro dovolené v zahraničí mohou zájemci využít i Včasné jízdenky Evropa, uvedl dopravce v tiskové zprávě.