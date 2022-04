České dráhy v loňském roce snížily ztrátu na 1,6 miliardy korun

Praha - Skupina České dráhy v loňském roce hospodařila se ztrátou 1,6 miliardy korun. Meziročně je to i přes pandemii a s ní spojená omezení zlepšení o 2,5 miliardy korun. Osobní doprava snížila ztrátu na 1,87 miliardy korun, ostatní dceřiné společnosti naopak zaznamenaly zisk. ČTK to řekl nový šéf Českých drah Michal Krapinec. České dráhy loni ve svých vlacích přepravily 120,7 milionu cestujících. Meziročně je to o tři procenta více, proti období před krizí je to však stále téměř o třetinu méně.

Jedinou společností, která vloni zůstala ve ztrátě, byly mateřské České dráhy. Osobní dopravce loňský rok zakončil se ztrátou 1,87 miliardy korun. Meziročně jde o snížení ztráty ze čtyř miliard korun. "Rok 2021 byl kvůli protikoronavirovým opatřením pro České dráhy mimořádně náročný. Během jarního uzavření okresů s námi jezdila v průměru jen desetina obvyklého počtu cestujících a ani ve zbytku roku jsme se nedostali na čísla běžná před pandemií," řekl Krapinec.

Podle něj ke snížení ztráty z předloňska pomohly zejména zvýšení efektivity některých činností a rovněž snížení mzdových nákladů, když společnost opustilo přes 700 zaměstnanců. K celkové ztrátě mateřské firmy naopak přispěla také tvorba rezerv na soudní spory, které společnost průběžně vede, a opravná doložka na majetek. "Bez toho bychom dosáhli černých čísel," podotkl nový šéf ČD, podle něhož společnost v těžkých podmínkách obstála.

Ostatní dceřiné společnosti Českých drah naopak dosáhly v loňském roce zisku. Nákladní dopravce ČD Cargo vykázal s meziročním zlepším o více než půl miliardy zisk po zdanění 289 milionů korun. Návrat do černých čísel po předloňské ztrátě umožnily podle šéfa ČD Cargo Tomáše Tótha zejména nárůst přeprav a také provedená stabilizační opatření. "Meziroční navýšení objemu tržeb zaznamenaly takřka všechny námi přepravované komodity vyjma automotive a kombinované dopravy, kde růst brzdila řada externích vlivů," uvedl Tóth. Podle něj byl loňský rok pro nákladního dopravce úspěšný i v zahraničí.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává kolem 23.000 lidí.