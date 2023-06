České dráhy v létě vypraví historické vlaky i výletní spoje

Praha - České dráhy chystají ve svém provozu během letních prázdnin několik akcí. Na železnici v létě opět vyjedou nostalgické a historické vlaky. Dráhy také ve spolupráci se zahraničními partnery budou vypravovat vlaky k baltskému pobřeží a výletní víkendové spoje do českých lokalit. Od soboty také začne platit zvýhodněná jízdenka. Informovaly o tom České dráhy (ČD).

Dráhy během prázdnin obnoví jízdy nostalgických vlaků. Soupravy se starými parními, motorovými a elektrickými lokomotivami pojedou například na Šumavu nebo na Valašsko. Připraveny jsou tam nostalgické jízdy Šumavské léto s párou a Rožnovské parní léto. České dráhy vypraví i historické motorové vlaky mezi Břeclaví a Lednicí, do Mariánské Týnice a každou středu po celé prázdniny budou vyrážet historické soupravy na trať z Lužné u Rakovníka do Chomutova. Několik jízd historických vlaků pak dopravce chystá také na nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, která letos slaví 120 let provozu.

V plném provozu jsou také sezonní noční vlaky z Bohumína do letovisek v Polsku u Baltského moře. Směrem k baltskému pobřeží dráhy ve spolupráci s polskými dopravci vypravují také pravidelný denní spoj EuroCity Sobieski, který jezdí z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu do Gdaňsku, letoviska Sopoty a Gdyně. Letní jízdní řád drah počítá také se sezonními víkendovými výletními vlaky s možností přepravy jízdních kol z Prahy do Brd, Českého ráje, z Brna do Podyjí nebo kolem cyklostezky Ohře mezi Chebem a Karlovými Vary.

Od soboty do konce letních prázdnin bude možné ve vlacích ČD využívat Jízdenku na léto. Lze ji zakoupit s platností sedm nebo 14 libovolných na sebe navazujících dní. Cestující s touto jízdenkou mohou volně jezdit vlaky dopravce bez omezení počtu spojů nebo ujetých kilometrů. Základní cena sedmidenní jízdenky je 1390 korun, 14denní je za 1990 korun. Jízdenku na léto loni využilo přibližně 10.000 cestujících.