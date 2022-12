České dráhy posílí okolo Vánoc a Nového roku dálkové vlaky na hlavních trasách

Praha - České dráhy (ČD) posílí před vánočními svátky a na Nový rok dálkové vlaky na nejvytíženějších linkách. Mimořádné posilové vozy na klasických rychlících a expresech nabídnou několik set míst k sezení navíc. Posilové vozy budou nasazeny od 22. prosince do 2. ledna. O volných dnech bude sváteční provoz. ČD o tom informovaly v tiskové zprávě. Posilovat spoje se chystá také RegioJet. Leo Express posílení spojů neplánuje. FlixBus rozhodne ve středu.

Nejvíce posilových vozů zařadí ČD do provozu především ve dnech 22. a 23. prosince a potom 1. a 2. ledna. Posilové vozy budou zařazeny na dálkových linkách, například mezi Prahou a moravskými městy, na Jižním a Západním expresu a na dalších linkách. ČD do oběhu nasadí jedno Pendolino navíc a soupravu railjet na jeden z dalších vlaků.

V pátek 24. prosince budou jezdit spoje ČD jako ve svátek a okolo 18:00 až 19:00 bude postupně provoz většiny regionálních i některých dálkových vlaků utlumen. V sobotu 25. prosince pojedou vlaky také podle svátečních jízdních řádů, klasický sváteční provoz však začne až mezi 6:00 a 7:00 ráno. Podle svátečních jízdních řádů pojedou vlaky ČD i v pondělí 26. prosince.

Velký zájem je o všechny dálkové spoje v různých směrech, jedna z nejvytíženějších tras míří na střední a severní Moravu, zájem je i o trasy vedoucí na jih a západ republiky, uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Plně rezervované nebo s posledními volnými místy jsou vybrané spoje na Slovensko. Ceny ČD neupraví.

RegioJet navýší před Vánoci a během vánočních svátků kapacitu vlakových spojů o 15 až 20 procent, kapacita autobusových spojů bude navyšována podle potřeby, uvedla společnost. Posílené spoje nasadí od 20. prosince do 2. ledna, už nyní však v návaznosti na rostoucí poptávku posiluje páteční a víkendové spoje. Aktuálně jsou k dispozici posilové vozy na lince Praha - Košice a Praha - Přemyšl, a to ve vybrané dny od 20. prosince do 2. ledna. Popularita spojů na Slovensko je vysoká, uvedl v tiskové zprávě Regiojet. Posíleny jsou také linky Praha - Vídeň - Budapešť a Praha - Bratislava - Žilina, dodala společnost.

Spoje ve směru z Prahy, jsou již vyprodané, uvedla mluvčí RegioJet Alexandra Janoušek. V opačném směru podle ní zůstává volných míst dostatek. V období mezi svátky jsou vyprodané pouze některé mezinárodní spoje. Mezi nejvíce obsazené patří spoje z Košic do Prahy, nebo spoje mezi Budapeští a Prahou, řekla mluvčí.

Některé spoje Leo Express jsou téměř vyprodané a navyšování spojů není plánováno, sdělil ČTK mluvčí Emil Sedlařík. Zájem je podle něj především o cestování mezi Prahou a Moravou a také na Slovensko a do polského Krakova.

FlixBus rozhodne o posílení spojů ve středu, uvedl mluvčí Tomáš Beránek. Autobusový dopravce sleduje rychle se zvyšující zájem o spojení o svátcích. Největší zájem na vnitrostátních trasách je o cesty mezi Prahou a Brnem, velká poptávka je i o jízdy do Karlových Varů, Liberce, Chomutova, Teplic a Plzně. Cenové úpravy FlixBus nechystá.