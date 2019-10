České dráhy navýší provoz na domácích i mezinárodních linkách

Praha - České dráhy od nového jízdního řádu, který začne platit 15. prosince, rozšíří provoz řady linek, včetně mezinárodních. Provoz navýší na několika vnitrostátních linkách, kde přibudou i nové linky do Prahy, dále přidají spoje do Polska, Rakouska i Německa. Dnes o tom informoval státní dopravce. Rozšíření provozu plánují i soukromí dopravci RegioJet a Leo Express, a to na nových linkách, které si u nich objednal stát nebo kraje.

Po objednávce ministerstva dopravy a několika krajů České dráhy připravují rozšíření některých vnitrostátních linek. Novinkou bude přímé spojení Prahy s lázněmi Třeboň a s pohraniční stanicí České Velenice. Více vlaků pojede také mezi hlavním městem a Klatovy a dále také Jihočeským a Ústeckým krajem. Navýšení dopravce plánuje také mezi Brnem a Českými Budějovicemi.

Další posilování se bude týkat mezistátní přepravy, na čemž se společnost dohodla se zahraničními partnery. "Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj ze Štýrského Hradce přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v relaci tradičního vlaku Vindobona. Získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a Polskem," uvedl místopředseda představenstva Českých drah Radek Dvořák.

Spoje Railjet budou na trase jezdit od května příštího roku. U linek do Polska dráhy nově začnou jezdit například do Přemyšle nedaleko hranic s Ukrajinou a navýší provoz i dalších linek. Posílí také spojení mezi Ostravskem a Vídní.

Největší novinkou u RegioJetu bude od poloviny prosince celkem 34 rychlíkových spojů denně na trase Brno-Ostrava-Bohumín a zpět a také nové regionální vlakové spoje v Ústeckém kraji. Leo Express zase začne jezdit na regionálních tratích v Pardubickém a Zlínském kraji.

České dráhy, jako největší tuzemský dopravce, přepravily v prvním pololetí 91,6 milionu pasažérů, což je o 2,5 procenta více než v pololetí 2018. Navýšení zaznamenali i soukromí dopravci, RegioJet za pololetí přepravil svými vlaky 3,1 milionu cestujících, což je o 12 procent meziročně víc. Leo Express převezl 1,25 milionu cestujících, meziročně zhruba o půl milionu více.