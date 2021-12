České dráhy nasadí od nového jízdního řádu desítky nových vlaků

Ilustrační foto - Pohled do nové vlakové soupravy typu push-pull, kterou představili 8. září 2021 v Ostravě zástupci společnosti Škoda Transportation. Pět souprav Českých drah bude od prosince jezdit na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm.

Ilustrační foto - Pohled do nové vlakové soupravy typu push-pull, kterou představili 8. září 2021 v Ostravě zástupci společnosti Škoda Transportation. Pět souprav Českých drah bude od prosince jezdit na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm. ČTK/Pryček Vladimír

Praha - České dráhy nasadí od nového jízdního řádu, který začne platit od neděle, desítky nových vlaků. K hlavním novinkám ve vozovém parku dopravce budou patřit vlaky InterJet, kterých budou mít ČD postupně deset. První soupravy nasadí na lince z Prahy přes Plzeň do Chebu. Na severní Moravě dále dráhy nasadí patrové vlaky typu push-pull, na západě Čech elektrické RegioPantery a v Olomouckém kraji modernizované soupravy Stadler GTW. ČTK to dnes sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Nasazování nových vlaků by mělo pokračovat i v příštím roce.

InterJety budou na koleje vyjíždět postupně. První dvě soupravy z celkem deseti dopravce převzal ve středu a poprvé s nimi na koleje vyjede v neděli. "Chceme, aby byli cestující maximálně spokojení, proto při přebírání souprav sledujeme každý detail. Kompletní nasazení nových vlaků do běžného provozu se tak o několik dnů opozdí, protože výrobce potřebuje čas na doladění posledních připomínek. Naši technici jsou schopni přebírat jednu až dvě soupravy denně, další vlaky tak budou postupně vyjíždět tak, jak nám je výrobce na přebírku přistaví,“ uvedl předseda představenstva ČD Ivan Bednárik. Dopravce také už zahájil školení personálu na provoz nových vlaků.

Vlaky Interjet budou nejprve jezdit na lince Západní expres Praha - Plzeň – Cheb, po převzetí dalších souprav v průběhu prosince pak i na lince Krušnohor Praha - Ústí nad Labem - Karlovy Vary – Cheb. Podle drah jde o nejmodernější vlakové soupravy ve střední Evropě. Vedle klimatizace, internetového připojení, palubního portálu a elektrických zásuvek či USB portů mají například i zásuvky pro dobíjení vozíků a elektrokol. Soupravy mají maximální rychlost 200 km/h.

Další nové vlaky dráhy nasadí na regionální trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Celkem půjde o pět třívozových patrových netrakčních vlaků typu push-pull. Také tyto soupravy budou dráhy přebírat postupně, první ovšem vyjede právě v neděli. Jednou ze specifik těchto vlaků je podle drah možnost provozu s motorovou i elektrickou lokomotivou. Zatím budou dráhy k tažení vozů používat motorovou lokomotivu řady 750.7, tzv. Brejlovec, elektrické nasadí až po modernizaci tratě. Od 12. prosince bude dále na lince P2 mezi Klatovy, Plzní a Berounem jezdit 11 dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter. Už v minulých dnech pak dopravce začal s nasazováním modernizovaných vlaků Stadler GTW v Olomouckém kraji. Celkem 12 souprav by společnost měla mít během příštího roku.

"Během roku 2022 budou pokračovat dodávky dalších moderních vlaků. Jedná se například o deset jednotek RegioPanter pro Jihočeský kraj," dodal k dalším plánům Šťáhlavský.

České dráhy budou v jízdním řádu pro příští rok vypravovat denně v průměru 6783 spojů osobní dopravy, z toho bude denně v průměru 478 dálkových vlaků.