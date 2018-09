Praha - České dráhy (ČD) od dnešního dne změnily výpočet slev. Slevy pro studenty a seniory budou nově vypočítávat i z akčních jízdenek za zvýhodněné ceny. Státní dopravce to dnes oznámil v tiskové zprávě. Dráhy dosud slevy vypočítávaly ze základní ceny jízdného, díky čemuž dosahovaly na vyšší kompenzace od státu, které budou dopravcům dorovnávat ceny za poskytnuté státní slevy.

České dráhy se brání, že výpočet slev z kilometrového tarifu původně posvětilo ministerstvo dopravy. Po stížnostech konkurenčních dopravců, kteří podle svých zástupců od začátku počítají slevy z reálné prodejní ceny jízdného, však ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na twitteru oznámil, že ČD musí slevy odvádět z cen jízdenek, za které jezdí ve vozech 2. třídy ostatní cestující bez nároku na státní slevu.

"Od pátku budou prodávány se slevou 75 procent pro žáky, studenty a seniory nejen obyčejné jízdenky, ale podle nového nařízení ministerstva dopravy také Akční jízdenky nabízené jako obchodní komerční sleva Českých drah," uvedl dnes dopravce.

České dráhy v souvislosti se změnami také začnou poskytovat nové komerční jízdné v podobě tzv. SuperAkčních jízdenek. Ty budou nabízet pro konkrétní linky a spoje, přičemž ceny budou dynamicky reagovat na obsazenost spojů. Tento systém dlouhodobě používá i konkurence. Podle státního podniku to nasměruje cestující do prázdnějších spojů a zároveň uvolní místo v těch žádanějších.

Slevy pro studenty do 26 let a důchodce starší 65 let začaly platit na všech vlakových i autobusových linkách, s výjimkou městské hromadné dopravy, od 1. září. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na šest miliard korun ročně.