České dráhy chtějí do roku 2030 vyřadit z provozu zhruba 900 starších vozů

Praha - České dráhy plánují postupně do roku 2030 vyřadit z provozu zhruba 900 starších vozidel. Nahradit je chtějí novými vlaky a lokomotivami. Důvodem je vedle modernizace vozového parku také zavádění zabezpečovacího systému ETCS a nová pravidla pro údržbu. Dnes to v tiskové zprávě oznámily České dráhy. Dopravce nabídne staré vlaky k prodeji, v případě nezájmu je zlikviduje.

"Naše Vize 2030 počítá s vyřazením typů, které jsou na konci své životnosti, ale také těch vozidel, která jsou zastoupena malým počtem nebo jejich provoz je z různých příčin, například kvůli instalaci ETCS, neperspektivní. Postupně vyřadíme 900 starších vozidel a nahradíme je moderními jednotkami a lokomotivami. Počítáme s tím, že se sníží různorodost našeho vozidlového parku a díky tomu se zjednoduší údržba a opravy,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele ČD pro servis Michal Kraus.

Letos dráhy chtějí začít s vyřazováním vlaků řady 242, takzvaných plecháčů, které by měly postupně nahrazovat elektrické jednotky RegioPanter a následně Moravia. Během tohoto roku by měly zmizet z regionálních osobních vlaků v Čechách a také na jižní Moravě. Během dvou až tří let pak podle dopravce klesne jejich využití z přibližně 50 lokomotiv na několik málo posledních kusů. Podle současných plánů ČD dojezdí do roku 2025 na rychlících linky R11 v úseku Plzeň-České Budějovice-Jihlava.

Na začátku roku 2024 by měly ukončit provoz také starší elektrické jednotky řady 560 na jižní Moravě a řady 460 na střední a severní Moravě. Do konce roku 2024 by pak měly kvůli zahájení provozu zabezpečovacího systému ETCS v následujícím roce skončit také vozy řady 150.2 a 151, které jsou na konci své životnosti. Stejný osud čeká také málo početnou řadu 371. "Do té se z ekonomických důvodů nevyplatí instalovat ETCS," podotkl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Dráhy naopak plánují rozšířit počet lokomotiv Vectron. "V letošním roce nasadíme do provozu další desítku těchto lokomotiv, které jsme si v souladu s dlouhodobým plánem pronajali,“ dodal Ješeta.

Snižovat bude postupně dopravce letos a v dalších letech o desítky kusů také počet provozovaných vozidel řad 810 a 814. Tyto motorové vlaky chce dopravce nahrazovat vozidly zakoupenými v zahraničí, například Stadler RS 1, nebo novými motorovými jednotkami PESA. Část této řady by však měla v následující dekádě zůstat. Do roku 2024 dráhy utlumí dále provoz řad 163 a 162 bez WTB, a to kvůli plánované konverzi stejnosměrné trakční soustavy na střídavou. Vzhledově stejné řady 162 WTB, 362 a 362 WTB zůstanou i po roce 2030. Vozy s WTB mohou být v provozu s řídicími vozy souprav push-pull