České dopravce dlouhodobě trápí nedostatek řidičů, chybí jich desetitisíce

Praha - České dopravce dlouhodobě trápí nedostatek profesionálních řidičů. Celkem jich na trhu podle firem schází přes 20.000. Problémy se týkají především kamionových dopravců, tisíce šoférů ovšem shánějí i autobusoví přepravci. Vyplývá to z odpovědí dopravců na dotaz ČTK. Nedostatek profesionálních řidičů řeší dopravci dlouhodobě, situaci nevyřešila ani pandemie koronaviru.

"Je faktem, že odvětví silniční dopravy trpí trvalým nedostatkem kvalitních řidičů, a to nejen v ČR, ale i ve všech evropských zemích. Je to extrémně znát v letních měsících, kdy si někteří řidiči vybírají dovolenou a dopravci nejsou schopni plně uspokojovat poptávku," uvedlo sdružení Česmad Bohemia.

Podle jeho statistik postrádají kamionoví dopravci kolem 15.000 řidičů, dalších 5000 by byli schopni téměř okamžitě zaměstnat i autobusoví přepravci.

Problémy s nedostatkem řidičů v Česku jsou dlouhodobé a navíc se prohlubují. Podle personálních agentur je důvodů několik. Zmiňují především psychickou i fyzickou náročnost práce, kdy řidiči pracují v dlouhých úsecích, dále vysokou míru stresu a rizika. Problémem jsou i výše mezd, i když ty se řada firem snaží navyšovat. To jim však dál zvyšuje náklady.

Dopravcům se navíc nedaří současné stavy dostatečně doplňovat. Hlavně v autobusové dopravě je problémem vysoký průměrný věk šoférů, který je podle loňských statistik kolem 57 let. Dopravci se proto obávají, že problémy se budou dále prohlubovat s postupným odchodem zkušených řidičů do důchodu. Podle některých prognóz by do pěti let mohla takto skončit až třetina řidičů. Část řidičů navíc už v současnosti jezdí důchodovém věku. I proto zde koronavirová krize nevedla, na rozdíl od některých jiných oborů, k propouštění.

Firmy se snaží přilákat nové řidiče různými způsoby. "Pokud mají dopravní firmy nedostatek profesionálních řidičů, tak v takovém případě spolupracují s úřady práce. Ty pak zajistí rekvalifikační kurzy řidičů přes příslušné autoškoly. Vzájemná spolupráce je na dobré úrovni.“ řekl výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík. Dopravci vytvořili také speciální náborový web Truckjobs.cz. Porozhlížejí se přitom stále častěji i mezi kandidátkami ženami a cizinci. Jejich zaměstnávání však v posledním roce zkomplikovaly pandemické restrikce.