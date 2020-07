České Budějovice zahájily přípravu na sezonu

České Budějovice - Bez několika opor z minulé sezony vstoupili dnes do přípravy fotbalisté Českých Budějovic. Tým opustil útočník Ivan Schranz, jenž přestoupil do Jablonce. Záložníci Pavel Šulc a Filip Havelka se vrátili po hostování do Plzně, respektive Sparty. A stoper Tomáš Sivok ukončil kariéru. V týmu ale bude nadále pokračovat další zkušený hráč brankář Jaroslav Drobný.

"Spousta hráčů nám odešla, proto jsme museli kádr doplnit a přivedli nějaké nové kluky," řekl dnes novinářům před prvním tréninkem kouč Dynama David Horejš.

Jihočeši získali na přestup dva Slováky - obránce Martina Králika ze Žiliny a záložníka Denise Baumgartnera ze Senice. Dynamo angažovalo také brankáře Vojtěcha Vorla ze Sparty a další posilou je Fortune Bassey, jenž naposledy působil v druholigovém Ústí nad Labem. Detaily jeho angažmá v Budějovicích jsou ještě v jednání. Z hostování se vrátili gólman Matěj Luksch a Martin Šplíchal a do přípravy se zapojili tři mladíci z dorostu.

Vedle Schranze vypršela smlouva v Dynamu také brankáři Ivanu Sušakovi, Michaelu Rabušicovi a Romanu Polomovi. Hostování na jihu Čech skončilo také Jiřímu Kulhánkovi s Denisem Granečným a kariéru vedle Sivoka uzavřeli rovněž Ivo Táborský a gólman Zdeněk Křížek.

"Změn v kádru bylo dost. Ale z hráčů, kteří odešli, jich většina nenastupovala v základní sestavě. A ještě není úplně vyloučeno, že se třeba Šulc s Havelkou vrátí. I kdyby přišli na poslední chvíli, tak je výhoda, že znají prostředí i trenéra," uvedl generální manažer Jihočechů Martin Vozábal.

Klub získal nového partnera firmu Autodraft. Vozábal odhaduje, že díky tomu by se rozpočet na tuto sezonu mohl navýšit o přibližně 10 milionů korun. "Ale přesná čísla zatím nevíme, podepisují se smlouvy a řešíme další záležitosti, které v tom hrají roli," uvedl. Rozpočet na předchozí sezonu, v níž Dynamo jako nováček hrálo skupinu o evropské poháry, se pohyboval kolem 45 milionů korun.

Klub zatím neuvedl, jaké ambice bude mít pro následující ročník. "Víme, že laťka je nastavena vysoko. Uděláme všechno pro to, abychom z toho neslevili," řekl Horejš. České Budějovice si na letní přípravu naplánovaly zatím pět zápasů. Herní soustředění pak absolvují v polovině srpna v rakouském Kaprunu.