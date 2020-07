České Budějovice zahájily přípravu na sezonu

České Budějovice - Bez několika opor z minulé sezony vstoupili dnes do přípravy fotbalisté Českých Budějovic. Tým opustil útočník Ivan Schranz, jenž přestoupil do Jablonce. Záložníci Pavel Šulc a Filip Havelka se vrátili po hostování do Plzně, respektive Sparty. A stoper Tomáš Sivok ukončil kariéru. V týmu ale bude nadále pokračovat další zkušený hráč brankář Jaroslav Drobný.

"Spousta hráčů nám odešla, proto jme museli kádr doplnit a přivedli nějaké nové kluky," řekl dnes novinářům před prvním tréninkem kouč Dynama David Horejš. Jihočeši získali například obránce Králika ze Žiliny nebo záložníka Baumgartnera ze Senice. Do klubu přišel také brankář Vojtěch Vorel ze Sparty nebo nigerijský útočník Bassey, jenž naposledy působil v Ústí nad Labem.

"Změn v kádru bylo dost. Ale z hráčů, kteří odešli, jich většina nenastupovala v základní sestavě. A ještě není úplně vyloučeno, že se třeba Šulc s Havelkou vrátí. I kdyby přišli na poslední chvíli, tak je výhoda, že znají prostředí i trenéra," uvedl generální manažer Jihočechů Martin Vozábal.

Klub získal nového partnera firmu Autodraft. Vozábal odhaduje, že díky tomu by se rozpočet na tuto sezonu mohl navýšit o přibližně 10 milionů korun. "Ale přesná čísla zatím nevíme, podepisují se smlouvy a řešíme další záležitosti, které v tom hrají roli," uvedl. Rozpočet na předchozí sezonu, v níž Dynamo jako nováček hrálo skupinu o evropské poháry, se pohyboval kolem 45 milionů korun.

Klub zatím neuvedl, jaké ambice bude mít pro následující ročník. "Víme, že laťka je nastavena vysoko. Uděláme všechno pro to, abychom z toho neslevili," řekl Horejš. České Budějovice si na letní přípravu naplánovaly zatím pět zápasů. Herní soustředění pak absolvují v polovině srpna v rakouském Kaprunu.