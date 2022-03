České Budějovice vyřadily Pardubice, Sparta udolala Liberec a je v semifinále

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy, 5. zápas HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 28. března 2022 v Praze. Adam Polášek ze Sparty se raduje z gólu.

Praha - Hokejisté Českých Budějovic porazili v pátém čtvrtfinále play off extraligy doma Pardubice 4:3, vyhráli sérii 4:1 na zápasy a postoupili poprvé od roku 2008 mezi nejlepší čtyři celky nejvyšší soutěže. Hokejisté Sparty porazili v pátém čtvrtfinále play off extraligy Liberec 5:4 ve třetím prodloužení a postoupili do semifinále.

Pražané v sobotu nevyužili první šanci ukončit sérii a postoupit do semifinále, v domácím prostředí jsou ale odhodlaní Severočechy počtvrté pokořit. "V sobotu měl Liberec trošku lepší pohyb, ale i tak jsme měli šance, které jsme jen nedali. Máme hlavy nahoře, rozhodně nepanikaříme a jedeme dál," řekl útočník Vladimír Sobotka.

Stejně jako Spartě stačí udělat poslední krok mezi nejlepší kvarteto i Českým Budějovicím. Jihočeši až do soboty zvládali lépe mimořádně vyrovnané bitvy, ale ve čtvrtém utkání jim dva vstřelené góly na úspěch - jak tomu bylo v pátek - nestačily. Na svém stadionu se však mohou opět těšit na podporu vyprodaného hlediště.

HC Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Pech (Gulaš, Šenkeřík), 25. D. Voženílek (Bučko, Valský), 38. Pech (Šenkeřík), 57. Vondrka (Valský, J. Novotný) - 2. T. Kaut (Hrádek, J. Kolář), 6. Říčka (Cienciala), 30. Koffer (Košťálek, Vála). Rozhodčí: Šír, Hejduk - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:4 ve třetím prodl. (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Tomášek (Forman, T. Pavelka), 14. Polášek (Dvořáček, Strnad), 25. Buchtele (Chlapík, T. Dvořák), 30. Polášek (Forman), 104. T. Pavelka - 4. Ordoš (Klepiš, Filippi), 7. Dlouhý (Gríger, Zachar), 29. Filippi (Šmíd, Klepiš), 29. Šír. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 9287. Konečný stav série: 4:1.