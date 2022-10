České Budějovice vyhrály v Ostravě a bodovaly po třech porážkách

Ostrava - Fotbalisté Českých Budějovic v 10. kole první ligy zvítězili v Ostravě 2:1 a bodovali po sérii tří porážek. Baník utrpěl už čtvrtou domácí prohru v sezoně nejvyšší soutěže. Slezané sice měli spoustu šancí a třikrát trefili tyč, ale branka střídajícího Muhameda Tijaniho z 82. minuty jim přinesla pouze snížení. Za hosty skórovali už ve druhé minutě Daniel Hais a krátce po změně stran Lukáš Čmelík. Budějovičtí v neúplné tabulce poskočili na 10. místo, ostravský tým je dvanáctý.

Dynamo nemohlo utkání v Ostravě rozehrát lépe. Čmelík se na pravém křídle prodral před Fleišmana a jeho centr na malé vápno uklidil do sítě Hais, který se dočkal své první ligové trefy ve svém 17. zápase.

Baník pak převzal otěže hry do svých rukou a vynutil si místy výrazný tlak. Klíma zblízka přestřelil, pak ale mohli opět udeřit hosté. Po rohovém kopu hlavičkoval Čavoš a Laštůvka konečky prstů balon vytáhl.

Poté dlouho počítali možnosti pouze domácí. Uzdravený kanonýr Almási, který poprvé v sezoně nastoupil v lize, nejprve pohotovým volejem trefil Janáčka. Ten předvedl zázračný zákrok v 23. minutě, když podobně jako Laštůvka odvrátil další Almásiho pokus.

Gól visel ve vzduchu, ale nepřišel krátce před pauzou po Klímově zakončení z malého vápna, ani krátce po přestávce. To nejdříve vypálil vedle Cadu a vzápětí Janáček zlikvidoval další střelecký pokus Almásiho.

Dynamo naopak se střílením gólů takový problém nemělo. Z ojedinělé akce v 50. minutě utekl Čmelík a sám před Laštůvkou nezaváhal.

Druhý gól otupil a zarazil nápor Baníku. Sílící nervozita zanechala následky na ostravském sebevědomí, domácím najednou začala váznout finální fáze. Z mírné územní převahy se vyklubala ještě jedna šance pro Almásiho, jenž ale ani napočtvrté nedostal míč do sítě.

Domácí zmar podtrhli v 80. minutě v krátkém sledu Tijani a Kuzmanovič, kteří orazítkovali tyč a břevno Janáčkovy brány. Když se zdálo, že domácí úsilí bude zcela marné, dokázal Tijani hlavou přece jen protlačit do brány centr ze strany.

Ostrava v závěru opět ožila a za chvíli málem bylo vyrovnáno, ale další hlavička Tijaniho opět zatřásla břevnem. Baník tak doma prohrál s Budějovicemi po sedmi ligových duelech.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme 1:2. Jsem samozřejmě zklamaný, že z takového zápasu nemáme ani bod. Je to špatné. Některé situace mohli hráči řešit s větším klidem, přišlo mi, že jsme občas zbytečně spěchali. Možná jsme mohli být trošku trpělivější. Šancí jsme měli opravdu spoustu, za mého působení si takové utkání nevybavuju. Statistika hovoří jasně: bylo to naše nejofenzivnější utkání v sezoně. Ale produktivita byla špatná, mrzí mě to, protože za výkon jsme si body zasloužili."

Jozef Weber (trenér Českých Budějovic): "Máme po dlouhé době radost. Věděli jsme, že Baník má jiné ambice než my, ale je pod tlakem a bude to složité. Měli jsme dobrý vstup, krásná banka, drželi jsme Baník daleko, ale i tak měl Almási velkou šanci. V závěru nás Baník dostal pod tlak, ale do druhé půle jsme vstoupili zase aktivně a byla z toho branka. Chtěli jsme využívat brejkové situace, Čmelík zakončil výborně. V závěru jsme se dostali pod silný tlak, zvlášť příchodem třetího útočníka. Měli jsme štěstí, vynikající výkon podal brankář a v hektickém závěru jsme to udrželi."

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 1:2 (0:1)

Branky: 82. Tijani - 2. Hais, 50. Čmelík. Rozhodčí: Černý - Podaný, Líkař - Batík (video). ŽK: Cadu, P. Jaroň, Almási - Sluka, Janáček, Weber (trenér). Diváci: 6011.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (64. P. Jaroň), Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu, Boula (71. Tijani), Kuzmanovič, Plavšič - Klíma, Almási. Trenér: Vrba.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Králik, Havel, Sluka - Čmelík (57. Švec), Čavoš, Hellebrand (89. Sladký), Broukal, Potočný - Hais (83. Skovajsa). Trenér: Weber.