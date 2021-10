České Budějovice vyhrály v Olomouci a jsou šesté

Olomouc - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v zápase 19. kola extraligy na ledě Olomouce 5:2 a posunuli se na šesté místo tabulky. Klíčový tříbrankový náskok si Motor vypracoval již v první třetině. Hanáci poté ve druhé části snížili v přesilovkách na 2:3, následně už ale skórovali jen hosté. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Jihočechů podepsal kapitán Milan Gulaš

Hosté se do vedení dostali již ve 2. minutě, kdy brankáře Sedláčka překonal střelou od modré čáry Štich. Další šance neproměnili Abdul a Voženílek, kterého vychytal olomoucký gólman. Šance si v úvodu vypracovali i domácí. Klimek ale po Krejčího přihrávce netrefil branku a Káňa zamířil jen do připraveného Hrachoviny.

České Budějovice tak navýšily své vedení. V 15. minutě Gulaš vystihl nepřesnou Sedláčkovu rozehrávku a křižnou přihrávkou vybídl ke skórování Pecha. O minutu později si oba hráči své role vyměnili a na rozdíl tří branek zvýšil během přesilové hry nadvakrát Gulaš. Domácí mohli hned vzápětí snížit, ale Hrachovina vychytal Klimka i Koloucha, Dujsík zamířil z dobré pozice mimo.

Ve druhé části nejprve Ondušek trefil tyč, další šanci Káni zlikvidoval Hrachovina, ve 22. minutě již ale Knotek snížil. Následně se ale hra vyrovnala a na další gól čekalo více než čtyři tisíce diváků až do 35. minuty, kdy v přesilovce pět na tři snížil na 2:3 z pohledu domácích pohotově dorážející Káňa.

Klid na hokejky hostů ale vrátil první gól Novotného po návratu k aktivní kariéře. Zkušený útočník se prosadil ve 43. minutě v přesilové hře a potrestal vyloučení Krejčího. Jihočeši se následně zaměřili na pozornou obranu a zejména v početních výhodách mohli svůj náskok zvýšit. O pátou branku se ale postaral až v závěru Hanzl, který využil chybu domácích ve středním pásmu a Sedláčka překonal ze samostatného nájezdu.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jedna třetina zjevně nestačí. Měli jsme špatný vstup do zápasu, špatné bruslení a prohrávali jsme osobní souboje. Z toho rezultovalo vedení 3:0 pro soupeře. Ve druhé třetině jsme využili poměrně slušně sehrané dvě přesilové hry. Ve třetí třetině jsme se ale vrátili znovu zpátky do té první. Zbavili jsme se přesilové hry hned na začátku a bohužel jsme to nedokázali stáhnout. Teď zkrátka nehrajeme dobře. Musíme vyslat jednoznačný apel do šatny, že takto by to dál nešlo. Celkově se nám zhoršila obranná hra, ubrali jsme na jednoduchosti a je tam spousta věcí, které bychom si nepřáli vidět. Druhá věc je, že se znovu projevuje naše dlouhodobá slabost, kterou je střílení branek."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme výborný vstup do utkání a výbornou první třetinu. Ve druhé třetině ukázala Olomouc svoji kvalitu. Mají výborně sehrané přesilové hry, kvalitní hokejisty a kvalitní kádr. Ve třetí třetině už jsme hráli zodpovědnější hokej a našli jsme cestu, jak utkání přetáhnout na naši stranu a vyhrát ho. Hráli jsme dobře střední pásmo a nepouštěli jsme je do protiútoků a přečíslení. V tom jsou domácí fakt dobří a můžou při těchto situacích využít svoji kreativitu a vynikající hokejisty."