České Budějovice vyhrály v Karlových Varech a zabraly po dvou prohrách

Karlovy Vary - Hokejisté Českých Budějovice vyhráli ve 12. kole extraligy v Karlových Varech 5:3 a zabrali po dvou porážkách za sebou. Třemi body za dva góly a jednu asistenci to zařídil útočník Lukáš Pech, který v Karlových Varech působil v letech 2001 až 2013. Energie si svém návratu na domácí led po čtyřech vystoupeních venku prohrála počtvrté v řadě.

Poprvé se Pech prosadil už 47 sekundách. Po Šenkeříkově přihrávce se dostal za obránce Pulpána a překonal Novotného bekhendovým zakončením. Vzápětí se domácí ubránili při Kohoutově trestu a v 5. minutě mohl zvýšit Gulaš. V čase 7:35 už se hosté znovu radovali a opět Pech z pozice mezi kruhy střelou před obránce Parkkonena překonal karlovarského gólmana.

Domácí své šance nevyužili, neprosadili se ani při Gulašově pobytu na trestné lavici a v 16. minutě zařídil Motoru už tříbrankový náskok Voženílek. Po Gulašově přihrávce uspěl sám před Novotný, do kterého následně v pádu vrazil a sudí si situaci ještě prověřili u videorozhodčího.

Vstup do druhé části vyšel naopak domácím. Po 32 sekundách se trefil z levého kruhu k protější tyči Hrachovinovy branky Flek. Ve 23. minutě získal Koblasa za brankou puk poté, co jej českobudějovický gólman nemohl rozehrát a zpoza brankové čáry poslal puk o jeho záda do branky.

Vyrovnat se ale domácím nepodařilo, pokoušel se o to i ve 32. minutě ve vlastním oslabení kapitán Vondráček. Naopak v 35. minutě se v přesilové hře trefil z pravého kruhu do protějšího horního rohu kapitán Gulaš. Za 131 sekund se domácí dostali zpět na kontakt, když si Plutnarovu přihrávku srazili do vlastní branky Hanzl s Percym.

Motor úspěšně bránil náskok, odolal i při Abdulově trestu a ve 49. minutě se dostal do dvoubrankového vedení. Z levého kruhu se trefil do bližšího horního rohu Novotného branky Holec. Západočechů se už nepodařilo zápas zdramatizovat při Pechově vyloučení ani v závěrečné power play.

HC Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice 3:5 (0:3, 3:1, 0:1) Branky a nahrávky: 21. Flek (T. Rachůnek, Hladonik), 23. Koblasa (T. Hanousek), 37. Plutnar (Kohout) - 1. Pech (Šenkeřík, M. Hanzl), 8. Pech (Vráblík, Štencel), 16. D. Voženílek (Gulaš, Bindulis), 35. Gulaš (Abdul, Pech), 49. Holec. Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 2954. Sestavy: Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, M. Rohan - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Kulich, Průžek - Kohout, Kracík, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout. České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich - Gulaš, Pech, J. Ondráček - M. Beránek, D. Voženílek, Venkrbec - Valský, M. Hanzl, Abdul - Karabáček, M. Toman, Holec. Trenér: Modrý.