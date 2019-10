České Budějovice v lize potřetí za sebou vyhrály

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili ve 14. kola první ligy nad Karvinou 3:0. První vzájemný duel v nejvyšší soutěži rozhodl v úvodních 26 minutách svými premiérovými dvěma góly v lize Lukáš Havel, v 52. minutě přidal pojistku Ivan Schranz. Hosté dohrávali poslední půlhodinu bez vyloučeného Martina Bukaty.

Dynamo, jediný nováček soutěže, vyhrálo potřetí za sebou a poskočilo na jedenácté místo tabulky. Karviná vedená českobudějovickým rodákem a bývalým koučem Jihočechů Františkem Strakou naopak potřetí za sebou nebodovala a neskórovala a je čtrnáctá.

Po opatrném začátku ve 20. minutě udeřili domácí. Rozhodčí Pechanec nařídil po souboji hostujícího brankáře Hrdličky s domácím Brandnerem penaltu a stoper Havel ji proměnil suverénně k opačné tyči, než kam skočil gólman.

Vzápětí musel kvůli zranění střídat karvinský Dreksa, kterého nahradil Kouřil. Havel si jen šest minut po své první brance v lize připsal další. Po rohovém kopu vrátil míč na hranici malého vápna Schranz a domácí stoper jej hlavou doklepl do sítě.

Slezané měli velkou smůlu a chvíli nato museli podruhé nuceně střídat. Kouřil vydržel na trávníku jen něco před deset minut, než ho kvůli zranění musel zastoupit Čonka. Hosté pak přidali, ale nedařilo se jim v koncovce. Lingr v dobré pozici přestřelil branku veterána Drobného, který za Dynamo nastoupil podruhé po svém nedávném návratu.

Další komplikace pro Karvinou přišla v 51. minutě. Ndefe po souboji z první půle nemohl pokračovat a kouč Straka potřetí nuceně střídal. Za minutu Jihočeši definitivně rozhodli. Po Brandnerově brejku se dostal k míči Schranz a uklidil ho přesně k tyči. Slovenský útočník skóroval počtvrté za poslední tři kola.

Po necelé hodině hry šli hosté do deseti, když po zákroku na Brandnera dostal druhou žlutou Bukata. Čtvrtou branku mohl přidat Čolič, ale jeho střelu vyrazil Hrdlička. Slezané podtrhli svou smůlu v závěru, kdy kvůli zranění musel odstoupit také Ba Loua a hosté dohrávali v devíti.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem moc rád, že se nám podařilo zvítězit, že jsme dokázali potvrdit cenné body z Olomouce. Moc si vážíme toho, že jsme vyhráli třikrát po sobě. Je to další povzbuzení do práce. Karviná má dobré mužstvo. Venku to potvrzovala, ale my si šli pro výhru od první minuty. Rozdílové bylo trestání chyb. Povedl se nám vstup do druhého poločasu. Když jsme dali na tři nula, pak už jsme hru kontrolovali."

František Straka (trenér Karviné): "Vstoupili jsme do utkání dobře, individuální chyby nás ale srazily. I ta zranění nás hodila zpátky. Pak byla otázka, jestli se vzchopíme. Brzké střídání narušilo naše plány, které jsme měli. Zažil jsem hodně, ale čtyři zranění hráči a jeden vyloučený, to je už hodně husté kafe. Dynamo ale vyhrálo naprosto zaslouženě. Naše koncovka byla bez finální fáze. Bylo důraznější a efektivnější po našich katastrofických chybách. Do reprezentační přestávky jsme měli jednu z nejlepších obran, teď se nám to rozpadlo a máme skoro nejhorší. To nás trápí."