České Budějovice remizovaly s Jabloncem 1:1

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic remizovali ve 4. kole první ligy s Jabloncem 1:1. Hosté se ujali vedení v deváté minutě, kdy se trefil Jan Sýkora. Za Dynamo krátce po pauze srovnal povedenou ranou z přímého kopu Benjamin Čolič. Jihočeský nováček soutěže doma podruhé za sebou remizoval, potřetí po sobě neprohrál a na kontě má pět bodů. Jablonec, který ve čtvrtek nečekaně vypadl v kvalifikaci Evropské ligy s Pjunikem Jerevan, získal o dva body více než Dynamo.

Domácí začali aktivně, ale Jablonec je brzy z první vážnější situace srazil. Jihočeši zaváhali v deváté minutě, kdy za jejich obranu mířil dlouhý pas. Na něj si naběhl Doležal a měl dost prostoru a času na finální přihrávku, kterou poslal na vzdálenější tyč nabíhajícímu Sýkorovi. Jabloneckému záložníkovi stačilo jen nastavit nohu proti míči a pohodlně skóroval. Vstřelil svůj třetí gól v posledních dvou ligových zápasech.

České Budějovice pak sice do konce prvního poločasu kontrolovaly hru, ale do šancí se nedostávaly. Výrazně nebezpečnější začali být Jihočeši až po přestávce. Hned ve 47. minutě Schranz nevyužil velkou šanci, když netrefil prázdnou branku po přesném centru na vzdálenější tyč od Mršiče.

O dvě minuty později se však už České Budějovice radovaly. Přímý kop ze zhruba 25 metrů napálil Čolič přesně do horního rohu branky a gólman Hrubý se natahoval marně. Bosenský zadák se v české lize trefil poprvé.

Za chvíli mohl Jablonci vrátit vedení Sýkora, ale brankář Staněk ho vychytal. V závěru už další branka nepadla. Jihočeši tak stále čekají na premiérovou domácí výhru v sezoně. V prvním kole na svém hřišti podlehli Opavě a minule se Spartou uhráli stejně jako dnes remízu.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Odehráli jsme dobré utkání proti hodně kvalitnímu soupeři. Mrzí nás to, že první poločas ovlivnila branka, kterou jsme dostali po strašně hrubé chybě. Pokud chceme pomýšlet na tři body s takovým soupeřem, nemůžeme tyhle chyby dělat. Novák prohrál souboj s Doležalem, což se může stát. Ale obrana byla v tu chvíli roztažená a vzniklo tam spoustu místa. Je to škoda, protože stopeři odehráli dobré utkání. Pokud chceme vyhrávat, musíme to vzadu zvládnout na nulu. Ale remíza je dneska spravedlivá a ten bod musíme brát."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to pro nás důležitý výsledek po vypadnutí s Jerevanem a získali jsme plusový bod. Kvůli zranění nám vypadli tři hráči Hübschman, Kratochvíl a Holík. Hübschman je pro nás důležitý, má zkušenosti. Holík zase chyběl na kraji obrany, kde jsme museli improvizovat a posunuli tam Jugase. Ale hráči, kteří ty zraněné nahradili, to zvládli dobře. Zápas přišel krátce po vypadnutí z Evropské ligy, takže jsme to trochu v hlavách měli. Ale hráčům jsem říkal, že pohár už je pryč a teď zase musíme dělat body. Ten gól, který jsme dostali, byl asi zbytečný, ale tu remízu bereme. Jen nás mrzí, že nám přibylo další zranění, Břečka má natržený sval. Musíme zregenerovat a připravit se na další zápas s Opavou."

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 1:1 (0:1)

Branky: 49. Čolič - 9. Sýkora. Rozhodčí: Marek - Melichar, Vaňkát. ŽK: Ledecký, Mustedanagič (oba Budějovice). Diváci: 4474.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Schranz, Havelka (46. Mustedanagič), Provod, Javorek, Mršič (80. Kulhánek) - Ledecký (89. Táborský). Trenér: Horejš.

Jablonec: Hrubý - Jugas, Plechatý, Břečka (85. Petrovič), Krob - Jovovič (76. Chramosta), Pilík, Považanec, Matoušek (90. Breda), Sýkora - Doležal. Trenér: Rada.