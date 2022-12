České Budějovice prolomily sérii neúspěchů venku a vyhrály v Kladně

Kladno - Hokejisté posledního Kladna podlehli v 25. kole extraligy doma v souboji celků ze dna tabulky Českým Budějovicím 1:6 a potřetí za sebou nebodovali. Motor vyhrál teprve podruhé z posledních šesti zápasů. Venku bodovali Jihočeši poprvé po deseti zápasech.

Motor se ujal vedení už po 52 sekundách, kdy vysunul Hanzl za obranu Rytířů Gulaše a ten prostřelil Bowa mezi betony. Na druhé straně vyzkoušel Strmeně bekhendem Plekanec. V páté minutě se opět radovali hosté. Po Štencelově střele se odrazil puk od zadního mantinelu před Tomečka, který z pravé strany z úhlu trefil odkrytou část branky.

Při Šenkeříkově vyloučení Strmeň zasáhl při Zikmudově šanci a z dorážky trefil Indrák pravou tyč. Další možnost domácích měl Beran, na druhé straně mohli navýšit rozdíl Toman a Tomeček, ale Bow svůj tým podržel. Za domácí neuspěl proti Strmeňovi ani Procházka a v další příležitosti Ticháček minul.

Na přelomu první a druhé třetiny se domácí ubránili při Ticháčkově vyloučení, potom při trestech Tomečka a Hovorky nedokázali Rytíři snížit. Po Plekancově přihrávce vystřelil z pravého kruhu Kubík, ale Strmeň se přesunul včas.

Ve 29. minutě po vyloučení Kladna za špatné střídání se trefil od modré čáry Vráblík a zvýšil na 3:0. Strmeň si poradil s Pytlíkovou tečí. Na druhé straně měl možnost Přikryl. Rytíři marně dobývali branku Motoru.

Českobudějovický gólman držel čistý štít do 52. minuty, kdy jej překonal střelou z pozice mezi kruhy Filip. Při následném Tomečkově vyloučení mělo Kladno velký tlak, ale na kontakt se nedostalo. Největší šanci kryl Brodeckému Strmeň.

Po Plekancově vyloučení se Motoru naskytla přesilovka čtyř proti třem, kterou využil obránce Gazda. Další gól hostů přidal v přečíslení po Strnadově přihrávce Hanzl a výsledek ještě dovršil Valský.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "My jsme byli dvě třetiny krok, nebo spíš dva pozadu. Když jsme dali na 1:3, měli jsme šanci z přesilovky, bylo tam pár závarů, ale celkově Budějovice dobře bránily. Hrály zodpovědně, nepustily nás do brejků, byly rychlejší a zaslouženě vyhrály."

David Čermák (České Budějovice): "My jsme odehráli podobný zápas - jako dnes Kladno - doma s Karlovými Vary. Měli jsme dobrý začátek, dvě přesilovky, potom jsme dostali gól a srazilo nás to dolů. Prohráli jsme 0:3 a za celý zápas jsme se do toho nedostali. Dnes nám pomohl první rychlý gól. Tím jsme se dostali do pohody, nemuseli jsme se tlačit dopředu, hráli jsme zodpovědně do obrany a čekali jsme na nějakou chybu. Odehráli jsme zodpovědně celé utkání a zaslouženě jsme vyhráli."

Rytíři Kladno - HC Motor České Budějovice 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 52. Filip (Plekanec, Kubík) - 1. Gulaš (M. Hanzl, Plášil), 5. V. Tomeček (Štencel, Vopelka), 29. F. Přikryl (Vráblík), 56. Gazda (Pech), 58. M. Hanzl (Strnad, Gazda), 59. Valský. Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Zíka, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 2576.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, M. Procházka - Indrák, Klepiš, Brodecki - Pytlík, Zikmund, Melka - O. Bláha, Filip, Michnáč - M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Hovorka, Šenkeřík, Gazda, Plášil - Valský, Pech, Dzierkals - Gulaš, M. Hanzl, Strnad - F. Přikryl, M. Toman, Čachotský - Karabáček, Vopelka, V. Tomeček. Trenér: Modrý.